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Posted 15 октября, 07:55

Published 15 октября, 07:55

Modified 15 октября, 07:55

Updated 15 октября, 07:55

В Белгороде начинают подавать отопление в дома

Без выходных: график УК Белгорода продлили на время запуска отопительного сезона

15 октября 2024, 07:55
Фото: 1MI
В Белгороде начинают подавать отопление в дома

Почти в 400 многоквартирных домах Белгорода уже есть отопление

Сюжет
Новости Белгорода
Подавать тепло в квартиры начали вчера, 14 октября. Завершить все работы планируется примерно за две недели — всё это время управляющие компании Белгорода будут работать дольше. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Вчера, 14 октября, в многоквартирные дома Белгорода с централизованной системой отопления начали подавать тепло. Батареи должны были стать горячими минимум в 387 домах. Все 1377 МКД планируют подключить за три дня.

После включения отопления специалисты жилищных и теплоснабжающих организаций начнут работы на внутридомовых системах — этот этап планируют завершить через две недели. Управляющие компании весь этот период будут работать больше — с 08:00 до 20:00 без выходных.

Напомним, что в социальные объекты тепло подали чуть раньше — 10 октября. К отоплению в Белгороде подключены 70 детских садов и 40 школ из 48 — оставшиеся восемь находятся на капремонте.

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#Александра Склярова#Город#Отопительный сезон#Отопление#Управляющие компании#Новости Белгорода#Белгород#Мкд#Валентин Демидов
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