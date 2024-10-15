Без выходных: график УК Белгорода продлили на время запуска отопительного сезона

Posted 15 октября, 07:55
Published 15 октября, 07:55
Modified 15 октября, 07:55
Updated 15 октября, 07:55
Вчера, 14 октября, в многоквартирные дома Белгорода с централизованной системой отопления начали подавать тепло. Батареи должны были стать горячими минимум в 387 домах. Все 1377 МКД планируют подключить за три дня.
После включения отопления специалисты жилищных и теплоснабжающих организаций начнут работы на внутридомовых системах — этот этап планируют завершить через две недели. Управляющие компании весь этот период будут работать больше — с 08:00 до 20:00 без выходных.
Напомним, что в социальные объекты тепло подали чуть раньше — 10 октября. К отоплению в Белгороде подключены 70 детских садов и 40 школ из 48 — оставшиеся восемь находятся на капремонте.