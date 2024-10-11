Как будут отапливать и охранять дома в закрытых сёлах Белгородской области?

Posted 11 октября, 08:37
Published 11 октября, 08:37
Modified 11 октября, 08:37
Updated 11 октября, 08:37
Жители закрытых сёл Белгородской области, которые вынуждено покинули свои дома из-за неспокойной оперативной обстановки, поинтересовались, как будут отапливать и охранять их жилища в этот зимний сезон.
«Хотелось бы получить информацию о подготовке частных домов к зимнему периоду в населённых и закрытых для въезда поселениях. Кто будет сливать воду из систем отопления? Второй немаловажный вопрос: осуществляется ли охрана домов и имущества? Кем?» — спросила белгородка.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сделать все необходимые действия могут сами жители — в этом им помогут сотрудники администрации и военные. Если же белгородцам страшно выезжать в обстреливаемые дома, то за них всё сделают главы муниципалитетов.
«Если въезд в населённые пункты закрыт, то это делается через глав администраций. В основном это мужчины: мы помогаем довезти в бронированных автомобилях в сопровождении с военными или с членами самообороны, выдаём индивидуальные средства защиты. Жители занимаются своими делами — и потом мы увозим их обратно. Кому-то страшно: тогда нужно связаться с главой администрации, они помогут всё сделать», — объяснил Гладков.
Глава региона ответил и на второй вопрос: дома белгородцев охраняют на блокпостах Минобороны РФ, Росгвардия и члены самообороны. В ближайшее время к ним присоединятся бойцы отряда «Барс-Белгород».
По данным на 23 сентября отселили жителей и ограничили въезд в 26 населённых пунктах Белгородской области. В начале октября закрыли ещё два населённых пункта — Петровку и Соловьёвку Белгородского района.