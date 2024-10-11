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Posted 11 октября, 08:37

Published 11 октября, 08:37

Modified 11 октября, 08:37

Updated 11 октября, 08:37

Гладков ответил на вопрос об отоплении в домах закрытых белгородских сёл

Как будут отапливать и охранять дома в закрытых сёлах Белгородской области?

11 октября 2024, 08:37
Фото: 1MI

Гладков ответил на вопрос об отоплении в домах закрытых белгородских сёл

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Новости Белгорода
Приближаются холода, наступает время включать отопление. Из-за этого жители закрытых и отселённых населённых пунктов Белгородской области начали интересоваться, кто будет следить за состоянием их частных домов. Ответ дал губернатор Вячеслав Гладков.

Жители закрытых сёл Белгородской области, которые вынуждено покинули свои дома из-за неспокойной оперативной обстановки, поинтересовались, как будут отапливать и охранять их жилища в этот зимний сезон.

«Хотелось бы получить информацию о подготовке частных домов к зимнему периоду в населённых и закрытых для въезда поселениях. Кто будет сливать воду из систем отопления? Второй немаловажный вопрос: осуществляется ли охрана домов и имущества? Кем?» — спросила белгородка.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, сделать все необходимые действия могут сами жители — в этом им помогут сотрудники администрации и военные. Если же белгородцам страшно выезжать в обстреливаемые дома, то за них всё сделают главы муниципалитетов.

«Если въезд в населённые пункты закрыт, то это делается через глав администраций. В основном это мужчины: мы помогаем довезти в бронированных автомобилях в сопровождении с военными или с членами самообороны, выдаём индивидуальные средства защиты. Жители занимаются своими делами — и потом мы увозим их обратно. Кому-то страшно: тогда нужно связаться с главой администрации, они помогут всё сделать», — объяснил Гладков.

Глава региона ответил и на второй вопрос: дома белгородцев охраняют на блокпостах Минобороны РФ, Росгвардия и члены самообороны. В ближайшее время к ним присоединятся бойцы отряда «Барс-Белгород».

По данным на 23 сентября отселили жителей и ограничили въезд в 26 населённых пунктах Белгородской области. В начале октября закрыли ещё два населённых пункта — Петровку и Соловьёвку Белгородского района.

Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка
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