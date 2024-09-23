В какие населённые пункты нельзя въезжать белгородцам: карта

По информации региональных властей, из приграничных населённых пунктов Белгородской области с начала текущего года отселили более 5000 человек. Людям выплачивают средства в размере 10 и 15 тысяч рублей. Кроме этого, при частичной или полной потере имущества белгородцы могут претендовать на выплаты в сумме от 50 до 150 тысяч рублей.