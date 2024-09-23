В какие населённые пункты нельзя въезжать белгородцам: карта

Posted 23 сентября, 12:03
Published 23 сентября, 12:03
Modified 23 сентября, 12:05
Updated 23 сентября, 12:05
По информации региональных властей, из приграничных населённых пунктов Белгородской области с начала текущего года отселили более 5000 человек. Людям выплачивают средства в размере 10 и 15 тысяч рублей. Кроме этого, при частичной или полной потере имущества белгородцы могут претендовать на выплаты в сумме от 50 до 150 тысяч рублей.
Как рассказали Бел.Ру в правительстве области, на сегодняшний день в связи со сложной оперативной обстановкой ограничен въезд и отселены жители из 26 населённых пунктов. Решение принял оперативный штаб. Список следующий:
Кроме этого, в части населённых пунктов приграничья ввели режим ЧС и отселили людей. Это:
Подробности — на карте: