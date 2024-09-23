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Posted 23 сентября, 12:03

Published 23 сентября, 12:03

Modified 23 сентября, 12:05

Updated 23 сентября, 12:05

Белгородцам запретили въезжать в несколько десятков населённых пунктов

В какие населённые пункты нельзя въезжать белгородцам: карта

23 сентября 2024, 12:03
Фото: 1MI

Белгородцам запретили въезжать в несколько десятков населённых пунктов

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Эксклюзив
Из-за сложной оперативной обстановки в ряд приграничных населённых пунктов для местных жителей закрыли въезд. Куда в настоящее время нельзя попасть — в материале Бел.Ру.

По информации региональных властей, из приграничных населённых пунктов Белгородской области с начала текущего года отселили более 5000 человек. Людям выплачивают средства в размере 10 и 15 тысяч рублей. Кроме этого, при частичной или полной потере имущества белгородцы могут претендовать на выплаты в сумме от 50 до 150 тысяч рублей.

Как рассказали Бел.Ру в правительстве области, на сегодняшний день в связи со сложной оперативной обстановкой ограничен въезд и отселены жители из 26 населённых пунктов. Решение принял оперативный штаб. Список следующий:

  • Белгородский район — сёла Щетиновка, Вергилевка, Солнцевка и хутор Валковский;
  • Валуйский округ — сёла Новопетровка и Старый Хутор, хутор Павловка;
  • Борисовский район — село Богун-Городок;
  • Грайворонский округ — сёла Новостроевка Вторая, Доброполье, Безымено, Дроновка, Пороз, посёлки Казачок, Совхозный, Горьковский;
  • Краснояружский район — сёла Вязовое, Поповка, Демидовка, Прилесье, Колотиловка;
  • Шебекинский округ — посёлки Ленинский, Первомайский, Красное, хутора Панков и Мухин.

Кроме этого, в части населённых пунктов приграничья ввели режим ЧС и отселили людей. Это:

  • Белгородский район — сёла Журавлёвка, Нехотеевка, Красный Хутор, Новая Наумовка, Наумовка и Вторая Наумовка.
  • Валуйский округ — сёла Бутырки, Вериговка, Бирюч, Логачёвка, хутора Пригородные Тополи и Нижние Мельницы.
  • Волоконовский район — хутор Старый.
  • Краснояружский район — село Староселье.
  • Шебекинский округ — село Середа.

Подробности — на карте:

Больше 19 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 10 и 15 тысяч рублей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Эксклюзив#Белгород#Оперштаб#Приграничье#Оперативная обстановка#Приграничные населённые пункты#Отселение жителей
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