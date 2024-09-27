«Там дети остались!» Белгородцы из Петровки требуют защитить село от атак ВСУ

Жители, которым всё-таки удалось выехать, просят организовать для них хотя бы коридор безопасности на несколько часов, как сделали на время визита администрации, чтобы люди могли вывезти имущество. Они уехали и «стали как бомжи». Некоторые местные жители сообщили и о случаях мародёрства в селе.