«Там дети остались!» Белгородцы из Петровки требуют защитить село от атак ВСУ

Posted 27 сентября, 13:14
Published 27 сентября, 13:14
Modified 27 сентября, 13:14
Updated 27 сентября, 13:14
Жители села Петровка Белгородского района просят защитить их от дронов. От них, по словам селян, нет покоя ни днём, ни ночью. БПЛА сбрасывают взрывные устройства, из-за чего сгорели много домов и автомобилей.
«Последнюю воду вылили на горящую машину, которую сегодня утром атаковал дрон», — пишут белгородцы. Речь, судя по всему, о ЧП с пострадавшим водителем.
Люди не могут выехать на работу и спокойно спать по ночам. Село не закрыто, несмотря на опасную обстановку.
Местные жители обращались к чиновникам с просьбой усилить защиту поселения, но те предлагали только выехать в ПВР.
«Где безопасность мирного населения? Будем обращаться выше, раз нас никто не слышит, в деревне дети остались!» — пишут пользователи.
Жители, которым всё-таки удалось выехать, просят организовать для них хотя бы коридор безопасности на несколько часов, как сделали на время визита администрации, чтобы люди могли вывезти имущество. Они уехали и «стали как бомжи». Некоторые местные жители сообщили и о случаях мародёрства в селе.
Глава администрации Белгородского района Анна Куташова сообщила, что понимает обеспокоенность, потому что обстановка в Петровке действительно сложная. По её словам, Министерство обороны РФ и правоохранительные органы работают над обеспечением безопасности. Вещи всё-таки попробуют помочь вывезти.
«Постараемся рассмотреть возможность организации вывоза вещей, глава поселения обязательно уведомит жителей, как только появится возможность», — написала глава.
Жителям Куташова посоветовала воспользоваться компенсацией за аренду жилья и покинуть населённый пункт.
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