«И детские черепочки, и простреленные»: на месте Белого квартала нашли погребения

В центре Белгорода, где сейчас идут работы по строительству Белого квартала, до 1927 года находились Свято-Троицкий мужской монастырь, Архиерейский дом и Монастырское кладбище. Позже эти здания взорвали, а на их месте построили Белгородскую метрополию, в которую поместили мощи священномученика Никодима.