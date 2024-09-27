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Posted 27 сентября, 09:02

Published 27 сентября, 09:02

Modified 27 сентября, 09:02

Updated 27 сентября, 09:02

На месте Белого квартала в Белгороде обнаружили 73 погребения

«И детские черепочки, и простреленные»: на месте Белого квартала нашли погребения

27 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI

На месте Белого квартала в Белгороде обнаружили 73 погребения

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Новости Белгорода
В центре Белгорода продолжается строительство Белого квартала. Во время работ на этой территории нашли фрагменты погребений. Подробности узнали журналисты ГТРК «Белгород».

В центре Белгорода, где сейчас идут работы по строительству Белого квартала, до 1927 года находились Свято-Троицкий мужской монастырь, Архиерейский дом и Монастырское кладбище. Позже эти здания взорвали, а на их месте построили Белгородскую метрополию, в которую поместили мощи священномученика Никодима.

За время работ нашли и другие останки, которые могли принадлежать насельникам монастыря. Все погребения датируются XVIII — началом XX веков.

«Около 60 целых погребений и 13 — фрагментальных. Всё выявлено, изучено и зафиксировано документально», — отметил археолог Артур Ветчинкин.

Протоиерей Олег Кобец добавил, что имена найденных погребённых людей неизвестны, однако их жизненный путь, уверен настоятель, был угоден Богу.

«Всё началось с Покровского храма, и жизнь наша монашеская в том числе. Когда мы начали его восстанавливать, то находили очень много человеческих останков. Чуть позже начали восстанавливать Успенско-Николаевский собор — то же самое, нашли очень много останков. Причём разных: и детские были черепочки, и простреленные. Всё это у нас хранится в цокольном этаже», — рассказала игумения Марфо-Мариинского женского монастыря Серафима.

В 1930-х годах на этом месте также находилась пересыльная тюрьма, где пострадало много невинных людей. Однако монахини продолжают молиться за тех, кто нашёл в храме последний приют.

Построенную в Белгороде площадку хотели демонтировать в пользу Белого квартала?
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