Трое погибли за день: белгородцы просят обратить внимание на опасное село

Posted 27 сентября, 12:28
Published 27 сентября, 12:28
Modified 27 сентября, 12:28
Updated 27 сентября, 12:28
В понедельник, 23 сентября, в Шебекинском округе произошла трагедия. Погибли три человека, в том числе 15-летняя девушка. Пострадали ещё четверо, из них двое — дети. Всё это произошло в селе Архангельском.
Архангельское, сообщает Telegram-канал «Сила посылки», в тот день обстреляли из танка. Один из снарядов упал рядом с местной жительницей Натальей, которая пыталась поймать связь на улице. Рядом с ней были внучка и соседка. Все погибли.
Недалеко стояла с девятимесячным ребёнком мама погибшего подростка Надежда. Она сильно пострадала, ребёнок получил баротравму и ушибы. Была ранена и одиннадцатилетняя девочка — её третий ребёнок.
Архангельцы рассказывают, что к ним «прилетает чуть реже, чем в Муром», а БПЛА вообще «летают как птицы». Тем не менее белгородские власти село опасным не считают, жителям никаких выплат, как муромцам, не положено. Архангельское в список «опасных зон» тоже пока не включили.
Telegram-канал «ШÖ Шебекино» сообщает, что одной из жительниц округа даже отказали в компенсации, так как у неё есть жильё на «безопасной» территории — в Архангельском.
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