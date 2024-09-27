Трое погибли за день: белгородцы просят обратить внимание на опасное село

Белгородцы требуют внести село Архангельское в список «опасных территорий»

Сюжет Приграничье

Село Архангельское недавно прозвучало если не на всю страну, то на всю Белгородскую область точно. Там за день погибли три человека, пострадали ещё четверо, в том числе дети. Его постоянно атакуют ВСУ, но власти поселение опасным не считают, пишет Telegram-канал «ШÖ Шебекино».