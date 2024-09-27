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Posted 27 сентября, 12:28

Published 27 сентября, 12:28

Modified 27 сентября, 12:28

Updated 27 сентября, 12:28

Последствия обстрела Шебекинского округа

Трое погибли за день: белгородцы просят обратить внимание на опасное село

27 сентября 2024, 12:28
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Шебекинского округа

Белгородцы требуют внести село Архангельское в список «опасных территорий»

Сюжет
Приграничье
Село Архангельское недавно прозвучало если не на всю страну, то на всю Белгородскую область точно. Там за день погибли три человека, пострадали ещё четверо, в том числе дети. Его постоянно атакуют ВСУ, но власти поселение опасным не считают, пишет Telegram-канал «ШÖ Шебекино».

В понедельник, 23 сентября, в Шебекинском округе произошла трагедия. Погибли три человека, в том числе 15-летняя девушка. Пострадали ещё четверо, из них двое — дети. Всё это произошло в селе Архангельском.

Архангельское, сообщает Telegram-канал «Сила посылки», в тот день обстреляли из танка. Один из снарядов упал рядом с местной жительницей Натальей, которая пыталась поймать связь на улице. Рядом с ней были внучка и соседка. Все погибли.

Недалеко стояла с девятимесячным ребёнком мама погибшего подростка Надежда. Она сильно пострадала, ребёнок получил баротравму и ушибы. Была ранена и одиннадцатилетняя девочка — её третий ребёнок.

Архангельцы рассказывают, что к ним «прилетает чуть реже, чем в Муром», а БПЛА вообще «летают как птицы». Тем не менее белгородские власти село опасным не считают, жителям никаких выплат, как муромцам, не положено. Архангельское в список «опасных зон» тоже пока не включили.

Telegram-канал «ШÖ Шебекино» сообщает, что одной из жительниц округа даже отказали в компенсации, так как у неё есть жильё на «безопасной» территории — в Архангельском.

Видео: «ШÖ Шебекино». Так выглядит село Архангельское
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