В будущий памятник «Сердце Белгорода» предлагали добавить части беспилотников и ракет

Posted 27 сентября, 08:09
Published 27 сентября, 08:09
Modified 27 сентября, 08:11
Updated 27 сентября, 08:11
Композицию нового памятника «Сердце Белгорода», который должен увековечить память жителей, погибших при обстреле города 30 декабря, предлагали дополнить фрагментами сбитых беспилотников и ракет, «заключённых в защитный купол». С инициативой выступил губернатор Вячеслав Гладков, рассказал скульптор Андрей Коробцов.
«То есть мы это оружие разрушения пускаем в созидание. Мне кажется, что это очень здорово — сама задумка. Но как технически это сделать, я пока не представляю», — признался художник.
Пока готовы не все варианты концепции, в процессе находятся ещё два, но белгородцы уже выбрали своего фаворита.
Сам Коробцов не раскрыл, какой из макетов памятника ему нравится больше, но уточнил, что он не пользуется популярностью среди жителей. В любом случае, конечный вариант будет ещё дорабатываться.
Мастер отметил, новый памятник не затмит мемориал «Сердце» на Арбате, ставший символом того страшного дня.
«Задача была — отразить в проекте каким-то образом это „Сердце“. И это была основная сложность. Потому что это „Сердце“, честно говоря, совсем не вяжется с данной темой», — пояснил Коробцов изданию.
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