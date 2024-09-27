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Posted 27 сентября, 08:09

Published 27 сентября, 08:09

Modified 27 сентября, 08:11

Updated 27 сентября, 08:11

Макет памятника жертвам обстрела Белгорода

В будущий памятник «Сердце Белгорода» предлагали добавить части беспилотников и ракет

27 сентября 2024, 08:09
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Макет памятника жертвам обстрела Белгорода

У памятника жертвам трагедии 30 декабря в Белгороде появится ещё два варианта

Сюжет
Памятник
Скульптуру «Сердце Белгорода» предлагали дополнить фрагментами сбитых беспилотников и ракет, рассказал художник Андрей Коробцов изданию «Подъём». Это сложно воплотить в жизнь, но как идея — звучит интересно. Коробцов также сообщил, что макетов памятника будет не три, а пять.

Композицию нового памятника «Сердце Белгорода», который должен увековечить память жителей, погибших при обстреле города 30 декабря, предлагали дополнить фрагментами сбитых беспилотников и ракет, «заключённых в защитный купол». С инициативой выступил губернатор Вячеслав Гладков, рассказал скульптор Андрей Коробцов.

«То есть мы это оружие разрушения пускаем в созидание. Мне кажется, что это очень здорово — сама задумка. Но как технически это сделать, я пока не представляю», — признался художник.

Пока готовы не все варианты концепции, в процессе находятся ещё два, но белгородцы уже выбрали своего фаворита.

Сам Коробцов не раскрыл, какой из макетов памятника ему нравится больше, но уточнил, что он не пользуется популярностью среди жителей. В любом случае, конечный вариант будет ещё дорабатываться.

Мастер отметил, новый памятник не затмит мемориал «Сердце» на Арбате, ставший символом того страшного дня.

«Задача была — отразить в проекте каким-то образом это „Сердце“. И это была основная сложность. Потому что это „Сердце“, честно говоря, совсем не вяжется с данной темой», — пояснил Коробцов изданию.
Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?
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