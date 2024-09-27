В будущий памятник «Сердце Белгорода» предлагали добавить части беспилотников и ракет

У памятника жертвам трагедии 30 декабря в Белгороде появится ещё два варианта

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Скульптуру «Сердце Белгорода» предлагали дополнить фрагментами сбитых беспилотников и ракет, рассказал художник Андрей Коробцов изданию «Подъём». Это сложно воплотить в жизнь, но как идея — звучит интересно. Коробцов также сообщил, что макетов памятника будет не три, а пять.