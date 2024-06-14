Гладков о Белгороде 30 декабря: Мы не привыкли, чтобы город был в таком состоянии

Гладков рассказал о восстановлении после белгородской трагедии 30 декабря

Жители объединились для восстановления Белгорода после сильного обстрела перед новогодними праздниками. Помог бизнес и обычные жители, рассказал в отчёте о работе правительства за 2023 год Вячеслав Гладков.