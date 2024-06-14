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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Гладков рассказал о восстановлении после белгородской трагедии 30 декабря

Гладков о Белгороде 30 декабря: Мы не привыкли, чтобы город был в таком состоянии

14 июня 2024, 13:01
Фото: Артем Черненко / bel.ru

Гладков рассказал о восстановлении после белгородской трагедии 30 декабря

Жители объединились для восстановления Белгорода после сильного обстрела перед новогодними праздниками. Помог бизнес и обычные жители, рассказал в отчёте о работе правительства за 2023 год Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков рассказал о том, как областная столица пережила трагедию 30 декабря 2023 года в отчёте о работе правительства за 2023 год.

Город украшался к празднику, строились планы на следующий год, но Белгород попал под обстрел.

В новогодние праздники на улицы вышло 2 тысячи добровольцев, чтобы привести город в порядок после обстрела.

«Быстрое восстановление Белгорода удалось только благодаря объединению всего нашего белгородского сообщества. Крупный бизнес помог нам со средствами, благодаря которым мы начали восстановление буквально с первого дня. Мы не смогли бы на бюджетные деньги выполнить в такой короткий срок такой объём восстановительных работ», — объяснил Гладков.

Строительные организации вышли на производственные площадки. Многие были в отпусках или закрылись на праздники. Это оконщики, замерщики, производители окон.

«И все, как один, старались решить проблемы в восстановлении Белгорода, потому что ни город, ни область не привыкли к тому, что столица нашего региона может быть в таком состоянии. И мы в максимально короткие сроки справились с поставленной задачей», — говорит губернатор.
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