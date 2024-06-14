Гладков о Белгороде 30 декабря: Мы не привыкли, чтобы город был в таком состоянии

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Вячеслав Гладков рассказал о том, как областная столица пережила трагедию 30 декабря 2023 года в отчёте о работе правительства за 2023 год.
Город украшался к празднику, строились планы на следующий год, но Белгород попал под обстрел.
В новогодние праздники на улицы вышло 2 тысячи добровольцев, чтобы привести город в порядок после обстрела.
«Быстрое восстановление Белгорода удалось только благодаря объединению всего нашего белгородского сообщества. Крупный бизнес помог нам со средствами, благодаря которым мы начали восстановление буквально с первого дня. Мы не смогли бы на бюджетные деньги выполнить в такой короткий срок такой объём восстановительных работ», — объяснил Гладков.
Строительные организации вышли на производственные площадки. Многие были в отпусках или закрылись на праздники. Это оконщики, замерщики, производители окон.
«И все, как один, старались решить проблемы в восстановлении Белгорода, потому что ни город, ни область не привыкли к тому, что столица нашего региона может быть в таком состоянии. И мы в максимально короткие сроки справились с поставленной задачей», — говорит губернатор.