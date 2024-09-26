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Posted 26 сентября, 10:49

Published 26 сентября, 10:49

Modified 26 сентября, 10:49

Updated 26 сентября, 10:49

Макет памятника жертвам обстрела Белгорода

Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?

26 сентября 2024, 10:49
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Макет памятника жертвам обстрела Белгорода

Проект памятника «Сердце Белгорода» вынесут на общественное обсуждение

Сюжет
Памятник
Три макета будущего памятника представил скульптор Андрей Коробцов. Жители региона могут вживую увидеть макеты, площадку определят позже. По итогам общественных обсуждений в концепцию внешнего вида памятника могут внести изменения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В столице региона собираются установить памятник «Сердце Белгорода». Он будет посвящён событиям 30 декабря 2023 года, когда при сильнейшем обстреле ВСУ погибли 25 мирных жителей, а ещё более 100 были ранены.

Уже представлено три варианта макета памятника. Их показал скульптор, член Московского союза художников Андрей Коробцов.

Проект памятника собираются вынести на общественное обсуждение. В первую очередь этим займутся в митрополии: к обсуждению привлекут педагогов, работников культуры. Затем определят площадку, куда все желающие белгородцы смогут прийти и оценить макеты.

Не исключено, что по итогам обсуждений скульптурную композицию могут дополнить. Один из вариантов — «остатки сбитых вражеских ракет, заключённые в защитный купол», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что белгородцы ранее предлагали свои варианты, как должен выглядеть памятник. Речь шла об ангеле с табличкой в руках, на которую нанесены имена погибших, о женщине, закрывающей собой детей, о сердце, помещённом в куб с цветами.

Известно, что будущий памятник собираются установить напротив кинотеатра «Победа».

Что же касается скульптора, то Андрей Коробцов — уроженец Белгородской области. В Тверской области ранее открыли мемориал Советскому солдату по его проекту, также он разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва». А изготовленный белгородцем и архитектором Константином Фоминым мемориал жертвам нацистского геноцида видели лично и оценили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Макет памятника жертвам обстрела Белгорода Макет памятника жертвам обстрела Белгорода
Макет памятника жертвам обстрела Белгорода Макет памятника жертвам обстрела Белгорода
Макет памятника жертвам обстрела Белгорода Макет памятника жертвам обстрела Белгорода
Макет памятника жертвам обстрела БелгородаМакет памятника жертвам обстрела Белгорода
Макет памятника жертвам обстрела Белгорода . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Белгородцы предложили варианты мемориалов в память о погибших при обстрелах
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