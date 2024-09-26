Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?

Что же касается скульптора, то Андрей Коробцов — уроженец Белгородской области. В Тверской области ранее открыли мемориал Советскому солдату по его проекту, также он разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва». А изготовленный белгородцем и архитектором Константином Фоминым мемориал жертвам нацистского геноцида видели лично и оценили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.