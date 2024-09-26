Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?

Posted 26 сентября, 10:49
Published 26 сентября, 10:49
Modified 26 сентября, 10:49
Updated 26 сентября, 10:49
В столице региона собираются установить памятник «Сердце Белгорода». Он будет посвящён событиям 30 декабря 2023 года, когда при сильнейшем обстреле ВСУ погибли 25 мирных жителей, а ещё более 100 были ранены.
Уже представлено три варианта макета памятника. Их показал скульптор, член Московского союза художников Андрей Коробцов.
Проект памятника собираются вынести на общественное обсуждение. В первую очередь этим займутся в митрополии: к обсуждению привлекут педагогов, работников культуры. Затем определят площадку, куда все желающие белгородцы смогут прийти и оценить макеты.
Не исключено, что по итогам обсуждений скульптурную композицию могут дополнить. Один из вариантов — «остатки сбитых вражеских ракет, заключённые в защитный купол», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что белгородцы ранее предлагали свои варианты, как должен выглядеть памятник. Речь шла об ангеле с табличкой в руках, на которую нанесены имена погибших, о женщине, закрывающей собой детей, о сердце, помещённом в куб с цветами.
Известно, что будущий памятник собираются установить напротив кинотеатра «Победа».
Что же касается скульптора, то Андрей Коробцов — уроженец Белгородской области. В Тверской области ранее открыли мемориал Советскому солдату по его проекту, также он разрабатывал проект памятника Солдату на мемориале «Курская битва». А изготовленный белгородцем и архитектором Константином Фоминым мемориал жертвам нацистского геноцида видели лично и оценили президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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