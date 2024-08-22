Пять зданий, расположенных в белгородском приграничье, включили в реестр памятников

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Два объекта культурного наследия находятся в Волоконовском районе:
Комплекс зданий расположен в центре Волоконовки у реки Оскол. Они принадлежали самому богатому купцу 2-й гильдии Марку Потуданову, который занимался скупкой зерна и официальной его поставкой регулярной армии. Приобретённое зерно он превращал в муку и по железной дороге отправлял в другие города России. Усадьбы конца XIX — начала XX века выполнены по одному проекту в стиле эклектики.
Также к объектам культурного наследия отнесли три здания в Шебекинском горокруге:
Слободу Шебекино в 1836 году купил генерал-лейтенант Алексей Ребиндер, который позже открыл в имении сахарный завод, названный в честь его имени. В 1847 году там же появился кирпичный завод.