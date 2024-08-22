Пять зданий, расположенных в белгородском приграничье, включили в реестр памятников

Комплекс зданий расположен в центре Волоконовки у реки Оскол. Они принадлежали самому богатому купцу 2-й гильдии Марку Потуданову, который занимался скупкой зерна и официальной его поставкой регулярной армии. Приобретённое зерно он превращал в муку и по железной дороге отправлял в другие города России. Усадьбы конца XIX — начала XX века выполнены по одному проекту в стиле эклектики.