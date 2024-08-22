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Главный корпус Алексеевского сахарного завода

Пять зданий, расположенных в белгородском приграничье, включили в реестр памятников

22 августа 2024, 15:05
Фото: группа ВК «Управление гос охраны ОКН Белгородской области»
Главный корпус Алексеевского сахарного завода

Пять белгородских памятников включили в единый реестр наследия культуры

Управление госохраны ОКН Белгородской области включило в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ пять памятников истории и культуры региона. Два из них находятся в Волоконовском районе, три — в Шебекинском округе.

Два объекта культурного наследия находятся в Волоконовском районе:

  • усадебный дом купца Потуданова М. А,
  • дом купца Потуданова М.А.

Комплекс зданий расположен в центре Волоконовки у реки Оскол. Они принадлежали самому богатому купцу 2-й гильдии Марку Потуданову, который занимался скупкой зерна и официальной его поставкой регулярной армии. Приобретённое зерно он превращал в муку и по железной дороге отправлял в другие города России. Усадьбы конца XIX — начала XX века выполнены по одному проекту в стиле эклектики.

Дом купцаДом купца
Усадебный домУсадебный дом
Дом купца
Фото: группа ВК «Управление гос охраны ОКН Белгородской области»

Также к объектам культурного наследия отнесли три здания в Шебекинском горокруге:

  • главный корпус Алексеевского сахарного завода,
  • заводская труба Алексеевского сахарного завода 1911 года постройки,
  • складское здание Алексеевского сахарного завода.

Слободу Шебекино в 1836 году купил генерал-лейтенант Алексей Ребиндер, который позже открыл в имении сахарный завод, названный в честь его имени. В 1847 году там же появился кирпичный завод.

Складское помещение заводаСкладское помещение завода
Завод сейчасЗавод сейчас
Завод в 1888 годуЗавод в 1888 году
Складское помещение завода
Фото: группа ВК «Управление гос охраны ОКН Белгородской области»
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