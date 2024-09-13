Не достоин, чтобы о нём знали больше? Белгородцы просят привести в порядок памятник

«Разве он не достоин, чтобы люди знали о нём больше? Нужно как минимум прикрепить табличку с QR-кодом. Чтобы любой мог, наведя камеру смартфона на него, перейти на ресурс и подробнее прочесть об этом полководце. И желательно прикрепить на памятник табличку, на которой было бы изложено, кто это, даты рождения и смерти и т. д», — предложил горожанин.