Не достоин, чтобы о нём знали больше? Белгородцы просят привести в порядок памятник

Posted 13 сентября, 12:46
Published 13 сентября, 12:46
Modified 13 сентября, 12:46
Updated 13 сентября, 12:46
Состояние одного из памятников в Белгороде огорчает горожан. Речь о бюсте полководца Николая Ватутина. Находится он на перекрёстке одноимённого проспекта и улицы Королёва.
По словам горожанина, облицовочная плитка на постаменте установлена с перепадами. Вторая претензия касается того, что нет дополнительной информации об исторической личности — только фамилия и инициалы.
«Разве он не достоин, чтобы люди знали о нём больше? Нужно как минимум прикрепить табличку с QR-кодом. Чтобы любой мог, наведя камеру смартфона на него, перейти на ресурс и подробнее прочесть об этом полководце. И желательно прикрепить на памятник табличку, на которой было бы изложено, кто это, даты рождения и смерти и т. д», — предложил горожанин.
В мэрии Белгорода ответили, что установки таблички не планируется.
Бюст Николая Фёдоровича Ватутина установлен в городе Белгороде в 1993 году, к 50-летию Курской битвы. Автором памятника является член Союза художников СССР, Заслуженный художник Российской Федерации Чухаркин Валентин Александрович. Бюст, форма постамента, а также надпись на постаменте «Н. Ф. Ватутин» являются творческим решением автора и не подлежат изменениям.
Администрация Белгорода
Что же касается предложения о размещении QR-кода, то такая работа на памятниках и скульптурных композициях запланирована на первый квартал 2025 года. Войдёт ли в список бюст Ватутина, в мэрии не уточнили.
Кроме того, до конца 2024 года специальная комиссия проверит состояние памятников в городе. Если информация о недостатках подтвердится, то бюст могут включить в перечень на благоустройство.