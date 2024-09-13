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Posted 13 сентября, 12:46

Published 13 сентября, 12:46

Modified 13 сентября, 12:46

Updated 13 сентября, 12:46

Бюст Ватутина в Белгороде

Не достоин, чтобы о нём знали больше? Белгородцы просят привести в порядок памятник

13 сентября 2024, 12:46
Фото: Антон Вольский. страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Бюст Ватутина в Белгороде

Белгородцы просят мэрию обратить внимание на бюст Ватутина

Сюжет
Благоустройство
Бюст установлен на перекрёстке улицы Королёва и проспекта Ватутина и уже пришёл в неприглядное состояние. По словам горожанина, облицовочная плитка установлена с перепадами, а на самом постаменте только инициалы полководца, что не даёт узнать о нём больше информации. На замечание ответили в мэрии.

Состояние одного из памятников в Белгороде огорчает горожан. Речь о бюсте полководца Николая Ватутина. Находится он на перекрёстке одноимённого проспекта и улицы Королёва.

По словам горожанина, облицовочная плитка на постаменте установлена с перепадами. Вторая претензия касается того, что нет дополнительной информации об исторической личности — только фамилия и инициалы.

«Разве он не достоин, чтобы люди знали о нём больше? Нужно как минимум прикрепить табличку с QR-кодом. Чтобы любой мог, наведя камеру смартфона на него, перейти на ресурс и подробнее прочесть об этом полководце. И желательно прикрепить на памятник табличку, на которой было бы изложено, кто это, даты рождения и смерти и т. д», — предложил горожанин.

В мэрии Белгорода ответили, что установки таблички не планируется.

Бюст Николая Фёдоровича Ватутина установлен в городе Белгороде в 1993 году, к 50-летию Курской битвы. Автором памятника является член Союза художников СССР, Заслуженный художник Российской Федерации Чухаркин Валентин Александрович. Бюст, форма постамента, а также надпись на постаменте «Н. Ф. Ватутин» являются творческим решением автора и не подлежат изменениям.
Администрация Белгорода

Что же касается предложения о размещении QR-кода, то такая работа на памятниках и скульптурных композициях запланирована на первый квартал 2025 года. Войдёт ли в список бюст Ватутина, в мэрии не уточнили.

Кроме того, до конца 2024 года специальная комиссия проверит состояние памятников в городе. Если информация о недостатках подтвердится, то бюст могут включить в перечень на благоустройство.

Бюст Ватутина в БелгородеБюст Ватутина в Белгороде
Фото: Антон Вольский. страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Бюст Ватутина в Белгороде
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