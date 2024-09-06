В Белгороде назвали сроки открытия обновлённого перехода у памятника князю Владимиру

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Белгороде приступили к капитальному ремонту надземного пешеходного перехода на проспекте Ватутина. В настоящее время рабочие продолжают демонтажные работы: снимаются покрытие и отдельные элементы.
Новое покрытие из полимерных материалов с добавлением кварцевого песка уложат на бетонную основу. Также специалисты отреставрируют ограждение, отремонтируют опоры, заменят некоторые пролётные строения и окрасят конструкции.
«Поставил задачу обновить в ходе ремонта все элементы декоративной подсветки. Также на особом контроле задача по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан», — отметил мэр Валентин Демидов.
Сдать готовый объект планируется уже в ноябре.
Напомним, что в Белгороде ремонтируют ещё один мост — мост со смайлами. Там уже начались демонтажные работы.