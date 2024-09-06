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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Надземный переход на проспекте Ватутина

В Белгороде назвали сроки открытия обновлённого перехода у памятника князю Владимиру

6 сентября 2024, 12:16
Фото: страница Валентина Демидова
Надземный переход на проспекте Ватутина

Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде капитально ремонтируют

На мосту на проспекте Ватутина заканчивается демонтаж, вскоре рабочие приступят к основным ремонтным работам. О процессе рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде приступили к капитальному ремонту надземного пешеходного перехода на проспекте Ватутина. В настоящее время рабочие продолжают демонтажные работы: снимаются покрытие и отдельные элементы.

Новое покрытие из полимерных материалов с добавлением кварцевого песка уложат на бетонную основу. Также специалисты отреставрируют ограждение, отремонтируют опоры, заменят некоторые пролётные строения и окрасят конструкции.

«Поставил задачу обновить в ходе ремонта все элементы декоративной подсветки. Также на особом контроле задача по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан», — отметил мэр Валентин Демидов.

Сдать готовый объект планируется уже в ноябре.

Мост на проспекте ВатутинаМост на проспекте Ватутина
Мост на проспекте ВатутинаМост на проспекте Ватутина
Мост на проспекте ВатутинаМост на проспекте Ватутина
Мост на проспекте Ватутина
Фото: страница Валентина Демидова

Напомним, что в Белгороде ремонтируют ещё один мост — мост со смайлами. Там уже начались демонтажные работы.

Мост со смайлами в Белгороде на время перекроют
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ремонт#Мост#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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