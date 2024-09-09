Как сейчас живут девочки, оставшиеся без мамы при обстреле Белгорода 30 декабря?

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
При сильнейшем обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года под огнём ВСУ погибла мирная жительница. Своим телом женщина закрыла двух своих дочек, которые чудом выжили.
Младшая — восьмимесячная Лиза — лишилась части ноги. Её девятилетняя сестра Настя серьёзно не пострадала. После случившегося воспитывать девочек стал их дядя Дмитрий — брат покойной.
«Сейчас, конечно, категорически всё поменялось по сравнению с тем, какой была жизнь до этого (до обстрела Белгорода 30 декабря — прим. ред.). Потому что у нас своя была семья, двое деток. С потерей сестры всё полностью поменялось: начались постоянные реабилитации, постоянная езда в больницы, уход за ребёнком. Спасибо большое жене с детьми, они помогают, поддерживают», — рассказал мужчина.
После обстрела маленькая Лиза долгое время питалась через капельницу, а затем заново училась есть. С девочкой продолжают работать московские специалисты — в столицу семья выезжает раз в два месяца. Вскоре ребёнок может получить опорный механизм, который поможет Лизе научиться ходить.
Старшей девочке о смерти мамы сообщили психологи: они проработали с ней произошедшее, из-за чего Настя уже начала вести себя активно, отметил её дядя Дмитрий. Однако при обстрелах она всё ещё вспоминает случившееся.
Сам белгородец тяжело переживает разлуку с родными, когда уезжает в Москву: дома ему помогают жена и дети, а в столице приходится всё делать одному.
«Но деваться некуда, Лиза одна у нас осталась маленькая, не бросишь её — взяли на воспитание. Что уже поделать: такова карма, долг перед сестрой. Мама моя, вроде, держится, мы с ней периодически созваниваемся, она говорит: „Ты хоть меня и поддерживаешь, но мне не хватает дочки. Не могу поговорить по-женски с ней“. Мама всё в себе держит. Говорю ей: „Выговорись, давай поговорим“, а она: „Тяжело хоронить дочку в таком возрасте“ — ей всего лишь 35 лет было», — поделился мужчина.
Белгородец дополнил, что семья продолжает жить дальше ради своих детей, Лизы и Насти, поэтому сдаваться они не собираются: «Есть, для кого жить дальше».