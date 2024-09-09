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Updated Сегодня, 11:04

В результате предновогоднего обстрела Белгорода девочки потеряли маму

Как сейчас живут девочки, оставшиеся без мамы при обстреле Белгорода 30 декабря?

9 сентября 2024, 11:04
Фото: 1MI
В результате предновогоднего обстрела Белгорода девочки потеряли маму

Белгородские журналисты узнали о судьбе оставшихся без мамы девочек

Дядя пострадавших при обстреле 30 декабря девочек рассказал «Фонарю», как они живут после случившегося. Речь идёт о девятилетней Насте и о годовалой Лизе, которая лишилась части ноги в день трагедии. Мать сестёр погибла при обстреле.

При сильнейшем обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года под огнём ВСУ погибла мирная жительница. Своим телом женщина закрыла двух своих дочек, которые чудом выжили.

Младшая — восьмимесячная Лиза — лишилась части ноги. Её девятилетняя сестра Настя серьёзно не пострадала. После случившегося воспитывать девочек стал их дядя Дмитрий — брат покойной.

«Сейчас, конечно, категорически всё поменялось по сравнению с тем, какой была жизнь до этого (до обстрела Белгорода 30 декабря — прим. ред.). Потому что у нас своя была семья, двое деток. С потерей сестры всё полностью поменялось: начались постоянные реабилитации, постоянная езда в больницы, уход за ребёнком. Спасибо большое жене с детьми, они помогают, поддерживают», — рассказал мужчина.

После обстрела маленькая Лиза долгое время питалась через капельницу, а затем заново училась есть. С девочкой продолжают работать московские специалисты — в столицу семья выезжает раз в два месяца. Вскоре ребёнок может получить опорный механизм, который поможет Лизе научиться ходить.

Старшей девочке о смерти мамы сообщили психологи: они проработали с ней произошедшее, из-за чего Настя уже начала вести себя активно, отметил её дядя Дмитрий. Однако при обстрелах она всё ещё вспоминает случившееся.

Сам белгородец тяжело переживает разлуку с родными, когда уезжает в Москву: дома ему помогают жена и дети, а в столице приходится всё делать одному.

«Но деваться некуда, Лиза одна у нас осталась маленькая, не бросишь её — взяли на воспитание. Что уже поделать: такова карма, долг перед сестрой. Мама моя, вроде, держится, мы с ней периодически созваниваемся, она говорит: „Ты хоть меня и поддерживаешь, но мне не хватает дочки. Не могу поговорить по-женски с ней“. Мама всё в себе держит. Говорю ей: „Выговорись, давай поговорим“, а она: „Тяжело хоронить дочку в таком возрасте“ — ей всего лишь 35 лет было», — поделился мужчина.

Белгородец дополнил, что семья продолжает жить дальше ради своих детей, Лизы и Насти, поэтому сдаваться они не собираются: «Есть, для кого жить дальше».

«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
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