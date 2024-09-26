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Posted 26 сентября, 13:38

Published 26 сентября, 13:38

Modified 26 сентября, 13:38

Updated 26 сентября, 13:38

Презентация вариантов будущего памятника

«Сердце разрывается»: какой вариант мемориала погибшим 30 декабря оценили белгородцы?

26 сентября 2024, 13:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Презентация вариантов будущего памятника

Жители оценивают варианты будущего памятника «Сердце Белгорода»

Сюжет
Памятник
Белгородцы высказали своё первоначальное мнение о вариантах будущего памятника «Сердце Белгорода», которое будет напоминать жителям о трагедии, случившейся 30 декабря. Большинству пока что понравился первый вариант.

26 сентября в Сети появились варианты будущего памятника «Сердце Белгорода» в исполнении скульптора Андрея Коробцова. Кому-то некоторые макеты запали в душу, а кто-то вовсе не оценил художественные концепции.

Однако большинство комментаторов пока что высказались за первый вариант мемориала. Они отметили, что от него разрывается сердце и наворачиваются слёзы. Кроме того, именно первый вариант, по их мнению, передаёт суть произошедшей 30 декабря трагедии.

«Первый вариант. Очень трогает за душу. Человек даже в будущем, как турист, который посетит Белгород, проникнется той болью и эмоциями», — отметил местный житель.

Но не всем понравилось положение ангела. Один из жителей дополнил, что всё лицо статуи со временем испачкают птицы, поэтому его следует укрыть крыльями, а сам ангел должен смотреть на ребёнка, которого тот держит на руках.

Концепция памятника «Сердце Белгорода»Концепция памятника «Сердце Белгорода»
Концепция памятника «Сердце Белгорода». Фото: страница Вячеслава Гладкова

Были и те, кому больше приглянулись другие примеры.

«Каждый вариант выражает глубокую боль и скорбь. Первый вариант, мне кажется, больше подходит для большого пространства: объёмная площадка или на возвышенности (соглашусь с мнением, что душераздирающе). Пожалуй, я за второй вариант, где надпись „Белгород“, учитывая и место, где будет стоять, и больше ассоциация с „Белгородским сердцем“. Какой все выберут, такой и будет стоять, в любом случае, очень хорошо что решили это сделать», — высказала мнение Ирина.
Концепция памятника «Сердце Белгорода»Концепция памятника «Сердце Белгорода»
Концепция памятника «Сердце Белгорода». Фото: страница Вячеслава Гладкова

Меньшему количеству людей (на момент написания заметки) понравился третий вариант. Некоторые белгородцы отметили, что он у них ассоциируется с безнадёжностью и опустошением.

«Хотелось бы, чтобы ангел закрывал крыльями город, а не собирал обломки/камни. Мне откликнулось какой-то безнадёжностью, опустошением, что ничего, кроме разрухи, не осталось… Ожидаешь от таких монументов хоть немного позитива и веры», — добавила другая девушка.
Концепция памятника «Сердце Белгорода»Концепция памятника «Сердце Белгорода»
Концепция памятника «Сердце Белгорода». Фото: страница Вячеслава Гладкова
Как будет выглядеть памятник «Сердце Белгорода», посвящённый трагедии 30 декабря?
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