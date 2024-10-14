Отопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождать

В прошлый четверг, 10 октября, в Белгородской области начался отопительный сезон. Сначала тепло дали в соцобъекты Белгорода, Красненского района, Губкинского и Старооскольского округов. А в понедельник, 14 октября, отопление стали включать и в жилых домах.



Тепло появится сегодня не во всём регионе, а в 19 муниципальных образованиях. В Валуйском и Яковлевском округах, Корочанском районе отопление запустят с 15 октября.