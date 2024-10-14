Отопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождать

Posted 14 октября, 14:17
Published 14 октября, 14:17
Modified 14 октября, 14:17
Updated 14 октября, 14:17
В прошлый четверг, 10 октября, в Белгородской области начался отопительный сезон. Сначала тепло дали в соцобъекты Белгорода, Красненского района, Губкинского и Старооскольского округов. А в понедельник, 14 октября, отопление стали включать и в жилых домах.
Тепло появится сегодня не во всём регионе, а в 19 муниципальных образованиях. В Валуйском и Яковлевском округах, Корочанском районе отопление запустят с 15 октября.
На запуск тепла даётся три дня. За это время специалисты проводят пуско-наладочные работы, поэтому обращения и жалобы УК дома принимает только после истечения этого срока.
В министерстве ЖКХ напоминают, что жителям необходимо открыть вентили, установленные на перемычках и подходах к отопительным приборам в квартирах, где их нет.