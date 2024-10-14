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Posted 14 октября, 14:17

Published 14 октября, 14:17

Modified 14 октября, 14:17

Updated 14 октября, 14:17

Отопительный сезон в Белгородской области начался с соцобъектов

Отопление дали не всем белгородцам: некоторым жителям придётся подождать

14 октября 2024, 14:17
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Белгородской области начался с соцобъектов

Отопительный сезон в Белгородской области начался с нюансами

Сюжет
ЖКХ
В Белгородской области стартовал отопительный сезон, но тепло придёт не сразу во все дома региона. В министерстве ЖКХ рассказали, когда батареи станут тёплыми в разных муниципалитетах и что делать, если отопление так и не появилось.

В прошлый четверг, 10 октября, в Белгородской области начался отопительный сезон. Сначала тепло дали в соцобъекты Белгорода, Красненского района, Губкинского и Старооскольского округов. А в понедельник, 14 октября, отопление стали включать и в жилых домах.

Тепло появится сегодня не во всём регионе, а в 19 муниципальных образованиях. В Валуйском и Яковлевском округах, Корочанском районе отопление запустят с 15 октября.

На запуск тепла даётся три дня. За это время специалисты проводят пуско-наладочные работы, поэтому обращения и жалобы УК дома принимает только после истечения этого срока.

В министерстве ЖКХ напоминают, что жителям необходимо открыть вентили, установленные на перемычках и подходах к отопительным приборам в квартирах, где их нет.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Отопление#Новости Белгорода#Белгород
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