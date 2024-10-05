Надвигаются дождь и похолодание? Синоптики удивили белгородцев новым прогнозом

Posted 5 октября, 14:37
Published 5 октября, 14:37
Modified 5 октября, 14:39
Updated 5 октября, 14:39
В Белгородской области в воскресенье, 6 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура в тёмное время суток составит от +9 °С до +14 °С.
Днём осадков не ожидается. Ветер усилится до 6-11 м/с. Потеплеет до +22…+27 °С.
В Белгороде завтра вновь будет пасмурно. В ночь на воскресенье температура опустится до +14 °С. Днём столбик термометра поднимется до +25 °С. Осадков в городе завтра не ожидается, сообщает Гидрометцентр.
Ближайшие дожди в прогнозе для Белгорода указаны в понедельник и вторник, 7 и 8 октября. На следующей неделе в городе станет заметно холоднее. Во вторник температура днём опустится до +13 °С, а затем до конца рабочей недели не поднимется выше +17 °С.