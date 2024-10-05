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Posted 5 октября, 14:37

Published 5 октября, 14:37

Modified 5 октября, 14:39

Updated 5 октября, 14:39

В Белгородской области ближайшей ночью возможен дождь

Надвигаются дождь и похолодание? Синоптики удивили белгородцев новым прогнозом

5 октября 2024, 14:37
Фото: 1MI
В Белгородской области ближайшей ночью возможен дождь

Белгородцам пообещали дождь

Сюжет
Погода
Осадки ожидаются ближайшей ночью, если верить прогнозу МЧС. Вместе с тем завтра днём вновь может быть по-летнему жарко. Гидрометцентр также сообщает, что уже на следующей неделе в Белгороде заметно похолодает.

В Белгородской области в воскресенье, 6 октября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью в регионе возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура в тёмное время суток составит от +9 °С до +14 °С.

Днём осадков не ожидается. Ветер усилится до 6-11 м/с. Потеплеет до +22…+27 °С.

В Белгороде завтра вновь будет пасмурно. В ночь на воскресенье температура опустится до +14 °С. Днём столбик термометра поднимется до +25 °С. Осадков в городе завтра не ожидается, сообщает Гидрометцентр.

Ближайшие дожди в прогнозе для Белгорода указаны в понедельник и вторник, 7 и 8 октября. На следующей неделе в городе станет заметно холоднее. Во вторник температура днём опустится до +13 °С, а затем до конца рабочей недели не поднимется выше +17 °С.

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