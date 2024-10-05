Надвигаются дождь и похолодание? Синоптики удивили белгородцев новым прогнозом

Ближайшие дожди в прогнозе для Белгорода указаны в понедельник и вторник, 7 и 8 октября. На следующей неделе в городе станет заметно холоднее. Во вторник температура днём опустится до +13 °С, а затем до конца рабочей недели не поднимется выше +17 °С.