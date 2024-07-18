Повалило деревья и сорвало кровлю: непогода в Старооскольском округе

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Как отметил чиновник, после сегодняшней непогоды без повреждений в муниципалитете не обошлось.
Сильный ветер повалил восемь деревьев, повредил два автомобиля, а в одном доме сорвало лист кровли. Пострадавших нет.
Для ликвидации последствий задействовали шесть единиц техники и более 30 человек.
Все повреждения зафиксированы. Большая часть поваленных деревьев уже распилена и будет вывезена в ближайшее время.
Андрей Чесноков
Кроме этого, в Голофеевке отключëн трансформатор, по предварительной информации падение ветки вызвало короткое замыкание. До завершения ремонтных работ возможны перебои электроэнергии в нескольких сельских территориях. Электрики уже работают над восстановлением.