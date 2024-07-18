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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Глава Старооскольского округа рассказал о последствиях непогоды

Повалило деревья и сорвало кровлю: непогода в Старооскольском округе

18 июля 2024, 18:04
Фото: bel.ru

Глава Старооскольского округа рассказал о последствиях непогоды

Сильный ветер повалил деревья и снëс лист кровли. Есть и другие последствия. Подробнее рассказал глава муниципалитета Андрей Чесноков.
Сюжет
Авария

Как отметил чиновник, после сегодняшней непогоды без повреждений в муниципалитете не обошлось.

Сильный ветер повалил восемь деревьев, повредил два автомобиля, а в одном доме сорвало лист кровли. Пострадавших нет. 

Для ликвидации последствий задействовали шесть единиц техники и более 30 человек.

Все повреждения зафиксированы. Большая часть поваленных деревьев уже распилена и будет вывезена в ближайшее время.
Андрей Чесноков

Кроме этого, в Голофеевке отключëн трансформатор, по предварительной информации падение ветки вызвало короткое замыкание. До завершения ремонтных работ возможны перебои электроэнергии в нескольких сельских территориях. Электрики уже работают над восстановлением.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Авария#Электроэнергия#Непогода#Ремонтные работы#Последствия#Белгород
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