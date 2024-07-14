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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Ураган в Старом Осколе

Песчаная буря накрыла Белгородскую область: местные жители делятся кадрами непогоды

14 июля 2024, 12:15
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Ураган в Старом Осколе

Непогода обрушилась на Старый Оскол в Белгородской области

Град, поваленные ветром деревья, сорванные с крыш железные настилы и выбитые окна — последствия разыгравшейся стихии в Старом Осколе, о которых активно рассказывают жители города в социальных сетях.

Жители Старого Оскола активно делятся кадрами разбушевавшейся стихии в социальных сетях. По их словам, сильный ветер поднимает в городе пыль, создавая ощущение песчаной бури. В отдельных районах идёт град.

Также жители публикуют фото и видео поваленных ветром деревьев. Кое-где ветер сорвал железные настилы с крыш, а в одной из квартир многоквартирного дома выбило окна.

Напомним, что жителям Белгорода стоит быть готовыми не только к урагану, но и к критически высоким температурам на следующей неделе.

Ураган в Старом Осколе
Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
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#Валерия Колесникова#Видео#Старый Оскол#Непогода#Град#Окна#Ветер#Деревья#Пыль
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