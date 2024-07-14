Песчаная буря накрыла Белгородскую область: местные жители делятся кадрами непогоды

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Жители Старого Оскола активно делятся кадрами разбушевавшейся стихии в социальных сетях. По их словам, сильный ветер поднимает в городе пыль, создавая ощущение песчаной бури. В отдельных районах идёт град.
Также жители публикуют фото и видео поваленных ветром деревьев. Кое-где ветер сорвал железные настилы с крыш, а в одной из квартир многоквартирного дома выбило окна.
Напомним, что жителям Белгорода стоит быть готовыми не только к урагану, но и к критически высоким температурам на следующей неделе.