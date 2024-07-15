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Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Непогода накрыла четыре муниципалитета Белгородской области

Повреждена кровля в Центре культурного развития: последствия непогоды

15 июля 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney

Непогода накрыла четыре муниципалитета Белгородской области

Серьёзных разрушений нет. Часть последствий уже устранили. Подробнее рассказал замгубернатора Сергей Довгалюк.
Сюжет
Дождь

Как отметил чиновник, 14 июля на территории региона выпали обильные осадки и наблюдалось усиление ветра местами до 27 м/с.

Всего непогода настигла четыре муниципалитета: Старооскольский и Валуйский округа, а также Корочанский и Вейделевский районы.

На территории этих муниципалитетов повалило 24 дерева, повреждена одна кровля в центре культурного развития Вейделевского района и пострадал один автомобиль.

На 14 июля на 20:00 23 дерева убрали. Контур центра культурного развития закрыли плёнкой. Смета по ремонтным работам будет готова сегодня, 15 июля.

Напомним, 20 июня на территории Белгородской области прошёл сильный дождь. По данным министерства ЖКХ области, сильный ветер повалил 277 деревьев в 19 муниципальных образованиях.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ремонтные работы#Дождь#Ветер#Деревья#Центр культурного развития#Белгород#Сергей Довгалюк#Последствия непогоды
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