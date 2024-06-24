«Динамика низкая». Не везде в Белгородской области справились с последствиями урагана

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
20 июня на территории Белгородской области прошёл сильный дождь. Министерство ЖКХ проанализировало ситуацию: по итогам сильного ветра было повалено 277 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Повреждения кровли получили 118 жилых домов. Что касается соцобъектов, то повреждено 11 кровель. В Шебекинском горокруге в одном из объектов выбило окна. Пострадали также 18 автомобилей.
Максимальный ущерб от непогоды зафиксировали в Грайворонском горокруге, далее по убывающей Шебекино, Белгород и остальные муниципалитеты. Местами до сих пор остались неубранные деревья. Например, одно лежит в Белгороде.
«Динамика восстановительных работ была крайне низкая. Вынуждены были неоднократно ежедневно обрабатывать с каждым главой. Но, к сожалению, к понедельнику восстановили не всё», — сообщил Сергей Довгалюк.
Кроме того, в самом Грайвороне ходу восстановительных работ мешают обстрелы.
«К работам мы приступили сразу, более тысячи листов шифера развели, плёнки. Но вчера в результате прилётов опять повредили МКД. Последствия пока не знаем, то ли „Град“ был, то ли „Вампиры“… Разъехались, пока смотрим обстановку. ИЖС осталось несколько, из-за огромного объёма работы не успевали сделать подрядные организации», — сообщил глава Геннадий Бондарев.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что не совсем правильно объединять в одну группу повреждения от СВО и от погоды. Глава области попросил повторный доклад по теме через время.