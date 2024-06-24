«Динамика низкая». Не везде в Белгородской области справились с последствиями урагана

20 июня на территории Белгородской области прошёл сильный дождь. Министерство ЖКХ проанализировало ситуацию: по итогам сильного ветра было повалено 277 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Повреждения кровли получили 118 жилых домов. Что касается соцобъектов, то повреждено 11 кровель. В Шебекинском горокруге в одном из объектов выбило окна. Пострадали также 18 автомобилей.