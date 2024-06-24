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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Более ста домов пострадали после урагана в Белгородской области

«Динамика низкая». Не везде в Белгородской области справились с последствиями урагана

24 июня 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney

Более ста домов пострадали после урагана в Белгородской области

Об этом губернатору Вячеславу Гладкову рассказал на оперсовещании правительства региона его зам Сергей Довгалюк. Также после урагана убрали 207 упавших деревьев.

20 июня на территории Белгородской области прошёл сильный дождь. Министерство ЖКХ проанализировало ситуацию: по итогам сильного ветра было повалено 277 деревьев в 19 муниципальных образованиях. Повреждения кровли получили 118 жилых домов. Что касается соцобъектов, то повреждено 11 кровель. В Шебекинском горокруге в одном из объектов выбило окна. Пострадали также 18 автомобилей.

Максимальный ущерб от непогоды зафиксировали в Грайворонском горокруге, далее по убывающей Шебекино, Белгород и остальные муниципалитеты. Местами до сих пор остались неубранные деревья. Например, одно лежит в Белгороде.

«Динамика восстановительных работ была крайне низкая. Вынуждены были неоднократно ежедневно обрабатывать с каждым главой. Но, к сожалению, к понедельнику восстановили не всё», — сообщил Сергей Довгалюк.

Кроме того, в самом Грайвороне ходу восстановительных работ мешают обстрелы.

«К работам мы приступили сразу, более тысячи листов шифера развели, плёнки. Но вчера в результате прилётов опять повредили МКД. Последствия пока не знаем, то ли „Град“ был, то ли „Вампиры“… Разъехались, пока смотрим обстановку. ИЖС осталось несколько, из-за огромного объёма работы не успевали сделать подрядные организации», — сообщил глава Геннадий Бондарев.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что не совсем правильно объединять в одну группу повреждения от СВО и от погоды. Глава области попросил повторный доклад по теме через время.

Ураган пронёсся по Белгородской области — повреждено 100 домов
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