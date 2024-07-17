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Updated Сегодня, 14:52

Пострадавшие аисты

История со счастливым концом: белгородцы помогли пострадавшим от непогоды аистам

17 июля 2024, 14:52
Фото: Telegram-канал «Экоохотнадзор31»
Пострадавшие аисты

Белгородцы взяли на передержку пострадавших из-за непогоды аистов

Несколько дней назад из-за непогоды в селе Казанка Корочанского района сорвалось гнездо с птенцами аиста. Один из них погиб, а оставшимся трём решили помочь местные жители и специалисты различных ведомств. Подробности сообщили в Telegram-канале «Экоохотнадзор31».

Стала известна судьба птенцов аиста, чьё гнездо сорвало с опоры ЛЭП в результате непогоды. При падении один из детёнышей погиб, второй остался со своей матерью, а двух других пришлось забрать специалистам станции по борьбе с болезнями животных.

Но худшее обошлось: у птенцов оказались целы все конечности, а их жизни ничего не угрожает.

Помочь птицам пришло много неравнодушных белгородцев: среди них оказались сотрудники администрации района, управления экоохотнадзора, управления ветеринарии, специалисты Россетей, Союза охраны птиц России и местные жители.

Гнездо пострадавших птиц удалось восстановить и вернуть на прежнее место, но птенцы не удержались и слетели вниз. Из-за этого детёнышей решили временно оставить на передержке у местных жителей, пока те не окрепнут.

Пострадавшие аисты
Видео: Telegram-канал «Экоохотнадзор31»
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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Корочанский район#Белгород#Аист
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