История со счастливым концом: белгородцы помогли пострадавшим от непогоды аистам

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Стала известна судьба птенцов аиста, чьё гнездо сорвало с опоры ЛЭП в результате непогоды. При падении один из детёнышей погиб, второй остался со своей матерью, а двух других пришлось забрать специалистам станции по борьбе с болезнями животных.
Но худшее обошлось: у птенцов оказались целы все конечности, а их жизни ничего не угрожает.
Помочь птицам пришло много неравнодушных белгородцев: среди них оказались сотрудники администрации района, управления экоохотнадзора, управления ветеринарии, специалисты Россетей, Союза охраны птиц России и местные жители.
Гнездо пострадавших птиц удалось восстановить и вернуть на прежнее место, но птенцы не удержались и слетели вниз. Из-за этого детёнышей решили временно оставить на передержке у местных жителей, пока те не окрепнут.