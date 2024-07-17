История со счастливым концом: белгородцы помогли пострадавшим от непогоды аистам

Стала известна судьба птенцов аиста, чьё гнездо сорвало с опоры ЛЭП в результате непогоды. При падении один из детёнышей погиб, второй остался со своей матерью, а двух других пришлось забрать специалистам станции по борьбе с болезнями животных.