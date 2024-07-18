Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область: фото и видео очевидцев

Жители Белгорода с тревогой следили за тем, как на город надвигалась буря. На улицах бушевал сильный ветер, поднимая в воздух клубы пыли, и шатая кроны деревьев. Люди спешили укрыться от непогоды, чтобы не оказаться в эпицентре стихии. Читатели Бел.Ру прислали кадры песчаного облака, приближавшегося к Харьковской горе.