Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область: фото и видео очевидцев

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Жители Белгорода с тревогой следили за тем, как на город надвигалась буря. На улицах бушевал сильный ветер, поднимая в воздух клубы пыли, и шатая кроны деревьев. Люди спешили укрыться от непогоды, чтобы не оказаться в эпицентре стихии. Читатели Бел.Ру прислали кадры песчаного облака, приближавшегося к Харьковской горе.
Природа показала характер и в Старом Осколе. Сильный ветер не только ломал деревья и повалил их на землю, но и сорвал настилы с крыш остановок.
В микрорайоне Садовые кварталы он даже вырвал с корнем скамейку.
Напомним, это уже не первый раз за последнее время, когда стихия бушует в Белгородской области. В частности, в Старом Осколе после урагана зафиксировали множество разрушений.