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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Буря в Белгороде

Непогода вновь обрушилась на Белгородскую область: фото и видео очевидцев

18 июля 2024, 15:03
Фото: bel.ru
Буря в Белгороде

Буря накрыла Белгородскую область

Жара — не единственная проблема белгородцев. Столицу региона и Старый Оскол накрыла самая настоящая буря. Местные жители делятся кадрами первых последствий разыгравшейся стихии.

Жители Белгорода с тревогой следили за тем, как на город надвигалась буря. На улицах бушевал сильный ветер, поднимая в воздух клубы пыли, и шатая кроны деревьев. Люди спешили укрыться от непогоды, чтобы не оказаться в эпицентре стихии. Читатели Бел.Ру прислали кадры песчаного облака, приближавшегося к Харьковской горе.

Буря в Белгороде
Видео: bel.ru

Природа показала характер и в Старом Осколе. Сильный ветер не только ломал деревья и повалил их на землю, но и сорвал настилы с крыш остановок.

В микрорайоне Садовые кварталы он даже вырвал с корнем скамейку.

Буря в Старом ОсколеБуря в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Последствия бури в Старом ОсколеПоследствия бури в Старом Осколе
Буря в Старом Осколе
Фото: «ОК! Старый Оскол»

Напомним, это уже не первый раз за последнее время, когда стихия бушует в Белгородской области. В частности, в Старом Осколе после урагана зафиксировали множество разрушений.

Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях
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