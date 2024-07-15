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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Ураган в Старом Осколе

Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях

15 июля 2024, 06:25
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Ураган в Старом Осколе

Последствия урагана обнаружили в пяти районах Белгородской области

В регионе устраняют последствия урагана, который 14 июля обрушился на пять районов. Сейчас специалисты продолжают объезжать территорию.

Вчерашний ураган нанёс ущерб нескольким муниципалитетам. От сильного ветра пострадали Вейделевский, Красногвардейский, Корочанский районы, Валуйский и Старооскольский округа. Особенно сильно пострадал Вейделевский район: ветер сорвал крыши зданий, включая крышу центра культурного развития.

Сейчас устраняют последствия урагана. В Старооскольском горокруге ветер повалил 20 деревьев. Одно из них повредило автомобиль, а другое упало на крышу дома. Большую часть упавших деревьев распилили. Все повреждения зафиксированы.

Напомним, вчера в Белгородской области поднялась самая настоящая песчаная буря. Ураганный ветер ломал деревья и срывал железные настилы с крыш.

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