Ураган обрушился на Белгородскую область: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Вчерашний ураган нанёс ущерб нескольким муниципалитетам. От сильного ветра пострадали Вейделевский, Красногвардейский, Корочанский районы, Валуйский и Старооскольский округа. Особенно сильно пострадал Вейделевский район: ветер сорвал крыши зданий, включая крышу центра культурного развития.
Сейчас устраняют последствия урагана. В Старооскольском горокруге ветер повалил 20 деревьев. Одно из них повредило автомобиль, а другое упало на крышу дома. Большую часть упавших деревьев распилили. Все повреждения зафиксированы.
Напомним, вчера в Белгородской области поднялась самая настоящая песчаная буря. Ураганный ветер ломал деревья и срывал железные настилы с крыш.