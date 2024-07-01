Украинские БПЛА атаковали Старый Оскол

За прошедшие сутки повреждено шесть автомобилей, один из них полностью сгорел. Также пострадали пять квартир в МКД и девять частных домов, из которых четыре — полностью разрушены. Кроме того, повреждены линии связи, газо- и электроснабжения, в результате чего в некоторых населённых пунктах временно отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.