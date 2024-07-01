Украинские БПЛА атаковали Старый Оскол

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
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В воскресенье, 30 июня, Белгородская область неоднократно была под ударами ВСУ. Есть погибшая, пострадавшие и разрушения.
В селе Новое Волоконовского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги с ребёнком. В результате атаки погибла четырёхлетняя девочка. Четырёх пассажиров с различными множественными осколочными ранениями доставили бригадами скорой помощи в Валуйскую ЦРБ. Им оказывают медицинскую помощь, врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Также повреждён один автомобиль.
В селе Богун-Городок Борисовского района из-за атаки беспилотника пострадали два местных жителя. Мужчина и женщина госпитализированы в отделение реанимации городской больницы № 2 в Белгороде. Состояние раненых оценивается как тяжёлое. В результате атаки повреждены один автомобиль и шесть частных домов, а один из них был полностью разрушен.
На Грайворонский городской округ совершена атака с использованием 15 беспилотников и 30 боеприпасов. В результате обстрела пострадала мирная жительница. Бригада скорой помощи доставила женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 города Белгорода. После обследования и получения медицинской помощи её отпустили домой для амбулаторного лечения.
За прошедшие сутки повреждено шесть автомобилей, один из них полностью сгорел. Также пострадали пять квартир в МКД и девять частных домов, из которых четыре — полностью разрушены. Кроме того, повреждены линии связи, газо- и электроснабжения, в результате чего в некоторых населённых пунктах временно отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
Белгородский район трижды подвергся обстрелу. Были повреждены один частный дом и один автомобиль.
В Краснояружском районе три БПЛА повредили два домовладения и линию электропередачи.
Шебекинский городской округ шесть раз попал под обстрел и девять раз был атакован с помощью беспилотных летательных аппаратов. Пострадали два автомобиля, восемь частных домов и две надворные постройки. Также были повреждены линии электропередачи и газоснабжения.