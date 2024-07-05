В приграничье мощный ливень с градом уничтожил посевы урожая

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
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Updated Сегодня, 14:14
Сегодня, 5 июля, в Дятьковском районе Брянской области прошёл мощный ливень с грозой и градом.
Местные жители рассказали, что ветер был очень сильным, почти ураганным. Град шёл всего пять минут, но за это время успел повредить крыши домов и автомобили, а что хуже всего — уничтожили посевы.
Жителям Белгородской области тоже стоит быть начеку. По информации МЧС России, в регионе также скоро ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 20 м/с.