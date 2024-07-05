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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Жители Дятьковского района Брянской области рассказали о последствиях урагана

В приграничье мощный ливень с градом уничтожил посевы урожая

5 июля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney

Жители Дятьковского района Брянской области рассказали о последствиях урагана

В Дятьковском районе Брянской области сегодня произошло стихийное бедствие: мощный ливень с градом и ветром почти ураганной силы повредили дома, машины и уничтожили урожай. Подробности сообщили «Брянские новости».
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Погода

Сегодня, 5 июля, в Дятьковском районе Брянской области прошёл мощный ливень с грозой и градом.

Местные жители рассказали, что ветер был очень сильным, почти ураганным. Град шёл всего пять минут, но за это время успел повредить крыши домов и автомобили, а что хуже всего — уничтожили посевы.

Жителям Белгородской области тоже стоит быть начеку. По информации МЧС России, в регионе также скоро ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра усилятся до 20 м/с.

Ливни, град и сильный ветер надвигаются на Белгородскую область
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Погода#Град#Гроза#Мчс россии#Посевы#Ливень#Брянская область#Дятьковский район
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