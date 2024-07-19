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Published Сегодня, 06:40

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Буря в Старом Осколе

Что известно о последствиях ураганного ветра в Белгородской области?

19 июля 2024, 06:40
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
Буря в Старом Осколе

В Белгородской области устраняют последствия непогоды

Вчера, 18 июля на регион обрушился ураганный ветер. В результате без света временно оставались несколько населённых пунктов, повалены деревья, задело дом и машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Погода

На регион 18 июля обрушилась настоящая буря: на улицах бушевал ураганный ветер, в воздух поднимались облака пыли, а деревья проходили проверку на прочность. К счастью, обошлось без значительных разрушений.

Непогода спровоцировала отключение электроэнергии. Без света временно оставались 14 населённых пунктов области, это около 3 тысяч человек. Энергетики смогли исправить ситуацию в короткие сроки.

В Старом Осколе насчитали 20 поваленных деревьев, повреждены жилой дом и два автомобиля.

Напомним, что на днях сильная буря уже заставала врасплох жителей Старого Оскола. Были повалены деревья, в домах выбиты окна, а с крыш сорваны настилы кровли.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Электроэнергия#Погода#Ураган#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Буря
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