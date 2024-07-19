Что известно о последствиях ураганного ветра в Белгородской области?

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
На регион 18 июля обрушилась настоящая буря: на улицах бушевал ураганный ветер, в воздух поднимались облака пыли, а деревья проходили проверку на прочность. К счастью, обошлось без значительных разрушений.
Непогода спровоцировала отключение электроэнергии. Без света временно оставались 14 населённых пунктов области, это около 3 тысяч человек. Энергетики смогли исправить ситуацию в короткие сроки.
В Старом Осколе насчитали 20 поваленных деревьев, повреждены жилой дом и два автомобиля.
Напомним, что на днях сильная буря уже заставала врасплох жителей Старого Оскола. Были повалены деревья, в домах выбиты окна, а с крыш сорваны настилы кровли.