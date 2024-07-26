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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Облака

В Белгород сначала вернётся жара, а затем резко похолодает

26 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
Облака

В Белгородской области ожидаются жаркие выходные

Осадков в выходные не предвидится. Днём белгородцев вновь ожидает температура +30 °C и выше, сообщает МЧС. Если верить Гидрометцентру, то после жарких выходных в Белгороде резко похолодает.
Сюжет
МЧС

В субботу, 27 июля, в Белгородской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет дуть слабый ветер. Температура составит +11…+16 °C. Днём ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с. Воздух прогреется до +25…+30 °C.

В воскресенье, 28 июля, в Белгородской области тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер при +12…+17 °C. Днём потеплеет до +27…+32 °C.

В Белгороде дождей в выходные тоже не предвидится. Будет жарко: в субботу — до +29 °C, в воскресенье — до +31 °C.

Однако, если верить прогнозу Гидрометцентра, уже со следующей недели в Белгороде заметно похолодает. Так, во вторник, 30 июля, столбик термометра может опуститься до +21 °C днём.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Выходные#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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