В Белгород сначала вернётся жара, а затем резко похолодает

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В субботу, 27 июля, в Белгородской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет дуть слабый ветер. Температура составит +11…+16 °C. Днём ожидается северо-западный ветер 7-12 м/с. Воздух прогреется до +25…+30 °C.
В воскресенье, 28 июля, в Белгородской области тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер при +12…+17 °C. Днём потеплеет до +27…+32 °C.
В Белгороде дождей в выходные тоже не предвидится. Будет жарко: в субботу — до +29 °C, в воскресенье — до +31 °C.
Однако, если верить прогнозу Гидрометцентра, уже со следующей недели в Белгороде заметно похолодает. Так, во вторник, 30 июля, столбик термометра может опуститься до +21 °C днём.