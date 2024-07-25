Прогноз синоптиков на август: в какие регионы РФ вернется июльская жара?

Начало последнего месяца лета в столице и Подмосковье будет жарким: воздух будет прогреваться до +26…+31 °C. Вероятны ливневые дожди и грозы. Вторая декада августа будет сухой, а столбики термометров не поднимутся выше +28 °С. В конце месяца пройдут кратковременные дожди, а температура установится на уровне +22 °C.