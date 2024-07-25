Прогноз синоптиков на август: в какие регионы РФ вернется июльская жара?

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Начало последнего месяца лета в столице и Подмосковье будет жарким: воздух будет прогреваться до +26…+31 °C. Вероятны ливневые дожди и грозы. Вторая декада августа будет сухой, а столбики термометров не поднимутся выше +28 °С. В конце месяца пройдут кратковременные дожди, а температура установится на уровне +22 °C.
В Петербурге август будет ознаменован умеренно жаркой сухой погодой — до +29 °C. В конце первой декады здесь ожидаются ливни с грозами, а затем — небольшие дожди. В середине месяца температура установится на отметке +27 °C. До конца августа в регионе сохранится теплая погода, сообщает newia.ru.
В центральную часть страны август придет с жарой до +33 °C. В первую и вторую декады возможны небольшими дождями с грозами. В конце месяца температура опустится до +26 °C.
На юге установится жара до +36 °C. Вторая декада принесет дожди, град и ураганы, температура опустится до +28 °C. В конце месяца жара вернется, но не столь интенсивная.
На Дальнем Востоке и в Сибири воздух прогреется до +28 °C, в регион придут ливни с грозами.
На Урале тоже будет жарко — до +27 °C. Вторая половина августа принесет с собой ливневые дожди с грозами и ураганы.
В Поволжье в начале последнего летнего воздух будет прогреваться до +26…+31 °C. Ближе ко второй декаде температура опустится до +24…+29 °C, пройдут ливни. В конце лета установится температура до +26 °C, местами — небольшие дожди с грозами.