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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Температура в Белгороде пока не поднимется выше +30 °C

В Белгородскую область наконец-то придёт комфортная погода?

23 июля 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

Температура в Белгороде пока не поднимется выше +30 °C

Белгородцы могут перестать бояться получить тепловой удар. По крайней мере, до конца недели. Небо в области будет постоянно облачным, сообщили в управлении МЧС и Гидрометцентре.
Сюжет
МЧС

В среду, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, а днём его скорость составит 8-13 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток в Белгородской области будет +11…+16 °C, а днём +23…+28 °C. В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём — от +25 °C до +27 °C.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе в Белгороде будет облачно, но температура воздуха снова повысится. В четверг и пятницу ожидается +29 °C, а в субботу — около +30 °C. В воскресенье температура может подняться до +33 °C.

Недавно в Белгородскую область после продолжительной жары пришли дожди и сильный ветер.

Характерны ли для Белгородской области песчаные и пыльные бури?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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