В Белгородскую область наконец-то придёт комфортная погода?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В среду, 24 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, а днём его скорость составит 8-13 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток в Белгородской области будет +11…+16 °C, а днём +23…+28 °C. В Белгороде ночью ожидается +14…+16 °C, днём — от +25 °C до +27 °C.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе в Белгороде будет облачно, но температура воздуха снова повысится. В четверг и пятницу ожидается +29 °C, а в субботу — около +30 °C. В воскресенье температура может подняться до +33 °C.
Недавно в Белгородскую область после продолжительной жары пришли дожди и сильный ветер.