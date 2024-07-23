В Белгородскую область наконец-то придёт комфортная погода?

Согласно прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе в Белгороде будет облачно, но температура воздуха снова повысится. В четверг и пятницу ожидается +29 °C, а в субботу — около +30 °C. В воскресенье температура может подняться до +33 °C.