Чиновники вступают в «Барс», а к Михалкову попало обращение белгородского учителя

В «Барс-Белгород» вступают и обычные жители. Чтобы увеличить их количество, министерство экономического развития региона присылает им СМС-сообщения с приглашением в отряд. В батальон принимают мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Все задачи члены отряда будут выполнять на территории региона.