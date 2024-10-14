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Posted 14 октября, 15:30

Published 14 октября, 15:30

Modified 14 октября, 15:30

Updated 14 октября, 15:30

Отряд «Барс-Белгород» продолжает прирастать

Чиновники вступают в «Барс», а к Михалкову попало обращение белгородского учителя

14 октября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Отряд «Барс-Белгород» продолжает прирастать
Сюжет
Новости Белгорода
Новые чиновники вступают в отряд «Барс-Белгород», но берут не всех. Мошенники тем временем пытаются незаконно получить компенсации, положенные пострадавшим при обстрелах, а Никита Михалков зачитал обращение старооскольского учителя.

«Барс-Белгород» продолжают пополнять чиновники

Семь чиновников из Старооскольского горокруга решили присоединиться к отряду «Барс-Белгород». Среди них начальник управления по физической культуре и спорту Роман Микулянич, начальник управления по делам молодёжи Владислав Дурнев, директор коммунального предприятия Константин Трощилов, начальник управления Сорокинской сельской территории Андрей Буднитский, директор Ивановской школы Денис Васютин, а также по одному специалисту из Центра коммуникаций и Управления ГО и ЧС.

Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков рассказал, что после медосмотра ему порекомендовали повременить с идеей о вступлении в отряд. Причиной стала недавняя операция.

В «Барс-Белгород» вступают и обычные жители. Чтобы увеличить их количество, министерство экономического развития региона присылает им СМС-сообщения с приглашением в отряд. В батальон принимают мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Все задачи члены отряда будут выполнять на территории региона.

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Мошенники притворяются пострадавшими при обстрелах

Стало известно, что, помимо настоящих пострадавших при обстрелах белгородцев, за получением компенсации за аренду жилья обращаются и мошенники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что иногда приходят договоры на помещения, непригодные для проживания, где никто не живёт. Если подобные факты удаётся вовремя обнаружить, то жителей лишают возможности получить деньги.

Также глава региона добавил, что в подобные ситуации с мошенничеством необходимо сразу привлекать правоохранительные органы.

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Белгородцев пугает нынешняя система образования

Кинорежиссёр и ведущий Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» прочитал письмо учительницы из Старого Оскола. Она написала о проблемах в системе образования, нововведения в которой вынудили её уйти из школы спустя 20 лет работы.

Женщина считает, что учителя должны быть друзьями и наставниками для учеников, но с каждым годом педагоги всё меньше оказывают непосредственное положительное влияние на детей. Она отмечает, что учителей перестали уважать, их заваливают работой, а дети из-за этого остаются без должного внимания.

После выступления Михалкова местные жители обратились к властям с просьбой обратить внимание на ситуацию в системе образования. Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков пообещал решить проблему.

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