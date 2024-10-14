bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 14:07

Published 14 октября, 14:07

Modified 14 октября, 14:09

Updated 14 октября, 14:09

Глава округа и чиновники Старооскольского округа, решившиеся на вступление в «Барс-Белгород»

Мэр Старого Оскола Чесноков тоже хочет в «Барс-Белгород», но пока не разрешают врачи

14 октября 2024, 14:07
Фото: Telegram-канал «Просто Чесноков»
Глава округа и чиновники Старооскольского округа, решившиеся на вступление в «Барс-Белгород»

Старооскольские чиновники тоже вступили в батальон «Барс-Белгород»

Сюжет
Новости Старого Оскола
О своём желании рассказал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он также отметил, что отправил на службу семерых коллег.

Чиновники в Старооскольском горокруге приняли решение покинуть своё прежнее место работы, чтобы вступить в отряд «Барс-Белгород». На этот раз место работы поменяли:

  • начальник управления по физической культуре и спорту Роман Микулянич;
  • начальник управления по делам молодёжи Владислав Дурнев;
  • директор коммунального предприятия Константин Трощилов;
  • начальник управления Сорокинской сельской территории Андрей Буднитский;
  • директор Ивановской школы Денис Васютин;
  • специалист из Центра коммуникаций;
  • сотрудник Управления ГО и ЧС.

Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков отметил, что тоже проходил медосмотр, но его попросили повременить со вступлением в батальон в связи с проведённой недавно операцией.

В отряд вступили и обычные жители. Глава муниципалитета напомнил, что принять такое решение могут мужчины от 18 до 65 лет. Все задачи члены отряда будут выполнять на территории региона.

В «Барс-Белгород» после чиновников начали приглашать обычных жителей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Барс-Белгород» будет обеспечивать безопасность аварийных бригад в приграничьеРаненые бойцы теробороны, снос домов в центре: итоги дня в Белгородской областиПосле чиновников: священник вступил в «Барс-Белгород»
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Чиновники#Андрей чесноков#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика