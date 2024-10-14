Мэр Старого Оскола Чесноков тоже хочет в «Барс-Белгород», но пока не разрешают врачи

Posted 14 октября, 14:07
Published 14 октября, 14:07
Modified 14 октября, 14:09
Updated 14 октября, 14:09
Чиновники в Старооскольском горокруге приняли решение покинуть своё прежнее место работы, чтобы вступить в отряд «Барс-Белгород». На этот раз место работы поменяли:
Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков отметил, что тоже проходил медосмотр, но его попросили повременить со вступлением в батальон в связи с проведённой недавно операцией.
В отряд вступили и обычные жители. Глава муниципалитета напомнил, что принять такое решение могут мужчины от 18 до 65 лет. Все задачи члены отряда будут выполнять на территории региона.