Пропал владелец фекальной речки в центре Белгорода: водоканал помочь не может

В Белгороде не могут найти владельца проблемной канализации

Сюжет Канализация

У колодца на Народном бульваре, из которого с начала октября лились канализационные стоки, два владельца. Один готов работать с водоканалом, чтобы те устранили течь, второй не отвечает ни водоканалу, ни мэрии.