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Posted 14 октября, 13:45

Published 14 октября, 13:45

Modified 14 октября, 13:47

Updated 14 октября, 13:47

В Белгороде не могут найти владельца проблемной канализации

Пропал владелец фекальной речки в центре Белгорода: водоканал помочь не может

14 октября 2024, 13:45
Фото: 1MI

В Белгороде не могут найти владельца проблемной канализации

Сюжет
Канализация
У колодца на Народном бульваре, из которого с начала октября лились канализационные стоки, два владельца. Один готов работать с водоканалом, чтобы те устранили течь, второй не отвечает ни водоканалу, ни мэрии.

В начале октября 2024 года в центре Белгорода начала течь фекальная речка. Прорвало трубу возле Народного бульвара, 79Б. Тёмная вода воняла, текла по улице и мешала пешеходам. Спустя некоторое время источник стоков закрыли поддоном и конусом.

Белгородцы начали жаловаться мэрии. Там отвечали, что информацию о речке-вонючке передали «куда надо», а в ГУП «Белоблводоканал» отнекивались — колодец принадлежит не им и договора на обслуживание тоже нет.

Оказалось, что у аварийного колодца два владельца. Один ещё 2 октября договорился с «Белоблводоканалом» об аварийном обслуживании, но второй собственник на совещание не пришёл. Договор должны были направить отсутствующему. Ремонт без согласия второго владельца начать не могут.

Чтобы избежать вытекания фекальных масс на тротуар напротив универмага «Белгород» в двух соседних с прорывом зданиях отключили водоснабжение, рассказали в мэрии.

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Нашли ли второго собственника, чтобы всё-таки выполнить ремонт?

Редакция Бел.Ру обратилась к «Белоблводоканалу» с таким запросом. Договор на аварийный ремонт не заключили, собственники вообще в ведомство не обращались.

Владельцев проблемного колодца два. Как ответили Бел.Ру в мэрии: ООО «Авангард» и ИП Грайворонский А. Ю., который, согласно коду ОКВЭД2, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Как рассказали Бел.Ру в администрации, предприниматель управляет торговым центром на Народном бульваре, 82, а общество — ТЦ «Гостинный двор» на Народном бульваре, 79Б. Действующий договор на холодное водоснабжение подписан собственниками с водоканалом в 2022 году, на водоотведение — в 2019 году.

Итоги собрания: что там решили?

Представителей владельцев колодца и водоканала пригласили встретиться в департаменте городского хозяйства. Представители ООО «Авангард» на встречу пришли, с водоканалом есть договорённости об аварийном ремонте, но подписать бумаги не могут без согласия второго владельца — индивидуального предпринимателя.

Причины, почему бизнесмен игнорирует проблему, неизвестны.

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#Алёна Мальцева#Ремонт#Водоканал#Канализация#Эксклюзив#Народный бульвар#Белгород
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