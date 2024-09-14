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Posted 14 сентября, 18:50

Published 14 сентября, 18:50

Modified 14 сентября, 18:52

Updated 14 сентября, 18:52

Случайности не случайны: в Старом Осколе подтопило парк, а воды ночью может не быть

Случайности не случайны: в Старом Осколе подтопило парк, а воды ночью может не быть

14 сентября 2024, 18:50
Фото: Изображение Midjourney
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Новости Белгорода
После прорыва трубы рядом с городским парком в Старом Осколе в «Белоблводоканале» предупредили о снижении давления на всю ночь в северо-восточной части города.

Около 19:00 15 сентября Telegram-каналы Старого Оскола начали публиковать кадры с прорывом трубы возле парка «Зелёный Лог». Из тротуара бился «ручеёк», пешеходную часть немного затопило.

Уже в 20:35 в официальном Telegram-канале ГУП «Белоблводоканала» появилось предупреждение для жителей Старого Оскола. В северо-восточной части города будет снижение давления в трубах. Касается следующих районов, написали в «Белоблводоканале»:

«Микрорайоны Космос, Королёва, Дубрава кварталы 1,2,3, Олимпийский, Конева, Ольминского, Макаренко, Лесной, Зелёный Лог, Восточный, Жукова, Юбилейный, Северный, Солнечный, Будённого, Надежда. ИЖС Научный Центр 1,2,3, Пушкарские Дачи, Лесная Поляна, Сосенки, Радужный, Северный, Дубрава, Пролески, Промагро, Марышкин Лог.»

Снижение давления обещают с полуночи 14 сентября до 6 утра 15 сентября.

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#Алёна Мальцева#Видео#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белоблводоканал#Прорыв трубы
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