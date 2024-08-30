Воду в Старом Осколе отключат перед выходными. Что происходит?

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Сегодня, 30 августа, с 10:00 до 15:00 сотрудники водоканала дополнительно снизят давление в системе, чтобы набрать максимальный объём воды перед выходными.
Всю последнюю неделю водоканал делал это ночью, пытаясь сократить разбор воды жителями и пополнить запасы в городских резервуарах. Но этого оказалось недостаточно — из-за большого расхода вода заканчивалась через несколько часов после запуска системы.
Снижение давления затронет северо-восточную, юго-западную, центральную части Старого Оскола и район Хмелёва:
микрорайоны Космос, Королёва, Дубрава (1-3 кварталы), Олимпийский, Конева, Ольминского, Макаренко, Лесной, Зелёный Лог, Восточный, Жукова, Юбилейный, Северный, Солнечный, Будённого, Надежда;
ИЖС Научный Центр 1-3, Пушкарские Дачи, Лесная Поляна, Сосенки, Радужный, Северный, Дубрава, Пролески, Промагро, Марышкин Лог, Казацкий, микрорайоны Звёздный, Приборостроитель, Молодогвардеец, Весенний, Горняк, Интернациональный, Парковый, Студенческий, Рудничный, Лебединец, Южный, Углы, квартал Старая Мельница, проспект Комсомольский, бульвар Дружбы.
В водоканале также напомнили, что снижение давления сильнее всего ощутят жители верхних этажей многоквартирных домов, а также верхних участков микрорайонов ИЖС и слобод.