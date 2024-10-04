Речка-вонючка в центре VS водоканал и мэрия Белгорода. Кто победил?

Posted 4 октября, 09:55
Published 4 октября, 09:55
Modified 4 октября, 09:57
Updated 4 октября, 09:57
Около недели текла в районе центрального рынка Белгорода на Народном бульваре речка-вонючка из канализации. Источник ручейка накрыли конусом и оставили так. В мэрии пообещали разобраться с ситуацией, но всё сложилось не так уж и гладко.
Сначала после публикации о появлении канализационной речки написал «Открытый Белгород». В администрации ответили, что информацию передали в департамент городского хозяйства.
На жалобы жителей в ГУП «Белоблводоканал» рассказывали, что «ароматный» колодец им не принадлежит. Как позже сообщила мэрия Telegram-каналу «Белгород №1», у этого участка два частных собственника. 2 октября с «Белоблводоканалом» и одним владельцем колодца договорились об аварийном обслуживании, но второй собственник на совещание не пришёл. Договор направят собственникам.
«До устранения засора на сетях водоотведения и подписания договора аварийного обслуживания будет перекрыто холодное и горячее водоснабжение в зданиях двух компаний для исключения вытекания хозфикальных масс на тротуар по Народному Бульвару», — цитирует мэрию канал.
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