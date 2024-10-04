Речка-вонючка в центре VS водоканал и мэрия Белгорода. Кто победил?

На жалобы жителей в ГУП «Белоблводоканал» рассказывали, что «ароматный» колодец им не принадлежит. Как позже сообщила мэрия Telegram-каналу «Белгород №1», у этого участка два частных собственника. 2 октября с «Белоблводоканалом» и одним владельцем колодца договорились об аварийном обслуживании, но второй собственник на совещание не пришёл. Договор направят собственникам.