bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 09:55

Published 4 октября, 09:55

Modified 4 октября, 09:57

Updated 4 октября, 09:57

Речка-вонючка в центре VS водоканал и мэрия Белгорода. Кто победил?

Речка-вонючка в центре VS водоканал и мэрия Белгорода. Кто победил?

4 октября 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Канализация
Недельная фекальная речка в центре города «принадлежит частникам», поэтому устранить источник неприятного запаха аварийные службы не могли.

Около недели текла в районе центрального рынка Белгорода на Народном бульваре речка-вонючка из канализации. Источник ручейка накрыли конусом и оставили так. В мэрии пообещали разобраться с ситуацией, но всё сложилось не так уж и гладко.

Сначала после публикации о появлении канализационной речки написал «Открытый Белгород». В администрации ответили, что информацию передали в департамент городского хозяйства.

На жалобы жителей в ГУП «Белоблводоканал» рассказывали, что «ароматный» колодец им не принадлежит. Как позже сообщила мэрия Telegram-каналу «Белгород №1», у этого участка два частных собственника. 2 октября с «Белоблводоканалом» и одним владельцем колодца договорились об аварийном обслуживании, но второй собственник на совещание не пришёл. Договор направят собственникам.

«До устранения засора на сетях водоотведения и подписания договора аварийного обслуживания будет перекрыто холодное и горячее водоснабжение в зданиях двух компаний для исключения вытекания хозфикальных масс на тротуар по Народному Бульвару», — цитирует мэрию канал.

Фекальная вонь не единственная, что чувствуют белгородцы. Сегодня утром весь город укрыла дымка и запах гари. Власти рассказали, что это не опасно для здоровья.

Где в Белгородской области могли устроить теракт и почему не уходит вонь?
Узнать подробнее
Читайте также:
Вонь распространяется? Неприятный запах теперь чувствуют жители Старого ОсколаВонь и грибок на стенах: родители недовольны состоянием укрытия белгородской школы
#Алёна Мальцева#Водоканал#Канализация#Вонь#Белгород
Подпишитесь