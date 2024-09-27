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Posted 27 сентября, 13:28

Published 27 сентября, 13:28

Modified 27 сентября, 13:30

Updated 27 сентября, 13:30

Ситуация на трубопроводе

Снова авария на трубопроводе в Белгородской области. В нескольких районах нет воды

27 сентября 2024, 13:28
Фото: Telegram-канал Андрея Чеснокова
Ситуация на трубопроводе

У старооскольцев очередные проблемы с водой

Сюжет
Новости Старого Оскола
Глава администрации Андрей Чесноков сообщил о повреждении магистрального трубопровода вблизи трамвайного депо. В результате аварии принято решение об ограничении подачи воды сразу в несколько районов города. Специалисты работают над устранением последствий аварии.

В районе трамвайного депо в Старом Осколе произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм, сообщил глава округа Андрей Чесноков. Рабочие уже занимаются ликвидацией аварии.

Водоканал принял решение экстренно ограничить подачу воды в дома № 7, 8, 9, 10, 35 и 36 микрорайона Северный. Также планируется снижение давления в промзоне, посёлке Ветеранов, районах ИЖС «Сосенки», «Северный» и «Промагро», а также в микрорайоне Заречье.

Повреждение находится в непосредственной близости от трамвайных путей, и специалисты предполагают, что оно может быть и под ними. Трамваи сейчас продолжают работу в обычном режиме, но если возникнут нештатные ситуации или будут выявлены дополнительные повреждения возможны изменения в расписании движения.

Ситуация на трубопроводеСитуация на трубопроводе
Ситуация на трубопроводеСитуация на трубопроводе
Ситуация на трубопроводе. Фото: Telegram-канал Андрея Чеснокова
Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением
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