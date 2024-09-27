Снова авария на трубопроводе в Белгородской области. В нескольких районах нет воды

Повреждение находится в непосредственной близости от трамвайных путей, и специалисты предполагают, что оно может быть и под ними. Трамваи сейчас продолжают работу в обычном режиме, но если возникнут нештатные ситуации или будут выявлены дополнительные повреждения возможны изменения в расписании движения.