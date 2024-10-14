Белгород — женский город? О чём рассказывает паспорт города

В Белгороде женщин живёт больше, чем мужчин

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В 2023 году в Белгороде зарегистрировали меньше браков, чем в 2022-м. Однако и количество разводов стало меньше. По данным паспорта города, в этот период в Белгороде проживало больше женщин, чем мужчин.