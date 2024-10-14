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Posted 14 октября, 13:31

Published 14 октября, 13:31

Modified 14 октября, 13:33

Updated 14 октября, 13:33

В Белгороде женщин живёт больше, чем мужчин

Белгород — женский город? О чём рассказывает паспорт города

14 октября 2024, 13:31
Фото: 1MI

В Белгороде женщин живёт больше, чем мужчин

Сюжет
Паспорт
В 2023 году в Белгороде зарегистрировали меньше браков, чем в 2022-м. Однако и количество разводов стало меньше. По данным паспорта города, в этот период в Белгороде проживало больше женщин, чем мужчин.

В 2023 году в Белгороде было зарегистрировано 2 659 браков, что на 11,5% меньше, чем в 2022 году. Количество разводов также снизилось на 6,9%, составив 1 530 случаев.

С точки зрения гендерного состава, население города сохраняет устойчивый баланс: 56,4% составляют женщины, а 43,6% — мужчины. Возрастная структура также представляет интерес: 17,25% населения находятся моложе трудоспособного возраста, 56,41% — в трудоспособном возрасте, а 26,34% — пенсионеры.

Напомним, что ранее мы уже публиковали статистику по количеству магазинов, жилью в МКД и сравнению предприятий и ИП в Белгороде за 2023 год.

Белгород в 2023-м: магазинов и ресторанов стало меньше
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#Анна Селищева#Общество#Паспорт#Статистика#Население#Разводы#Браки#Белгородская область. белгород#Белгород
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