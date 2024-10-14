Белгород — женский город? О чём рассказывает паспорт города

Posted 14 октября, 13:31
Published 14 октября, 13:31
Modified 14 октября, 13:33
Updated 14 октября, 13:33
В 2023 году в Белгороде было зарегистрировано 2 659 браков, что на 11,5% меньше, чем в 2022 году. Количество разводов также снизилось на 6,9%, составив 1 530 случаев.
С точки зрения гендерного состава, население города сохраняет устойчивый баланс: 56,4% составляют женщины, а 43,6% — мужчины. Возрастная структура также представляет интерес: 17,25% населения находятся моложе трудоспособного возраста, 56,41% — в трудоспособном возрасте, а 26,34% — пенсионеры.
Напомним, что ранее мы уже публиковали статистику по количеству магазинов, жилью в МКД и сравнению предприятий и ИП в Белгороде за 2023 год.