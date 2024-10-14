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Posted 14 октября, 10:46

Published 14 октября, 10:46

Modified 14 октября, 10:46

Updated 14 октября, 10:46

В Сети ранее появилось обращение белгородского учителя, которой пришлось уволиться

Михалков зачитал на «Бесогоне» обращение белгородского учителя, проводится проверка

14 октября 2024, 10:46
Фото: 1MI
В Сети ранее появилось обращение белгородского учителя, которой пришлось уволиться

В Старом Осколе проведут проверку после увольнения учителя

Сюжет
Образование
В Старооскольском горокруге проведут проверку после обращения уволившегося учителя. Женщина анонимно сообщила, что её увольнение стало итогом нововведений в системе образования.

Кинорежиссёр и телеведущий Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» прочитал письмо, написанное учителем из Старого Оскола. Речь шла о системе образования. Женщина в письме рассказала, как ей пришлось не по своему желанию уволиться с работы учителем после 20-летнего стажа.

«Я обожаю свою работу, детей, уроки, участвовать в конкурсах, побеждать и видеть, как растут мои ученики именно как личности — это дорогого стоит, но я так больше не могу», — начала свой рассказ белгородка.

Она отметила, что педагоги с каждым годом всё больше отдаляются от детей, но, по её мнению, именно учителя должны стать для детей другом и наставником. Женщина осудила последние нововведения: запреты телефонов на государственном уровне, новую версию «Виртуальной школы», в которой приходится проводить много времени, а также отсутствие в школе ручек и бумаги и большое количество документов, необходимых для заполнения.

«Учителей не уважают и закидывают работой, родители вынуждены зарабатывать, чтобы прокормить свою семью, дети остаются без внимания и понимания наедине с собой и ужасными группами в интернете», — добавила преподавательница.

Обращение после Михалкова также заметили и жители Белгородской области: они попросили обратить внимание на нынешнюю систему образования. На такую просьбу отреагировал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.

«По каждому факту, изложенному в открытом анонимном обращении от имени учителя, будет проведён анализ причин, приведших к обращению», — ответил чиновник.

Напомним, что ранее белгородские родители подписывали петицию против онлайн-тестов в школах, количество которых, по мнению родителей, стало «неконтролируемым».

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