Михалков зачитал на «Бесогоне» обращение белгородского учителя, проводится проверка

Posted 14 октября, 10:46
Published 14 октября, 10:46
Modified 14 октября, 10:46
Updated 14 октября, 10:46
Кинорежиссёр и телеведущий Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» прочитал письмо, написанное учителем из Старого Оскола. Речь шла о системе образования. Женщина в письме рассказала, как ей пришлось не по своему желанию уволиться с работы учителем после 20-летнего стажа.
«Я обожаю свою работу, детей, уроки, участвовать в конкурсах, побеждать и видеть, как растут мои ученики именно как личности — это дорогого стоит, но я так больше не могу», — начала свой рассказ белгородка.
Она отметила, что педагоги с каждым годом всё больше отдаляются от детей, но, по её мнению, именно учителя должны стать для детей другом и наставником. Женщина осудила последние нововведения: запреты телефонов на государственном уровне, новую версию «Виртуальной школы», в которой приходится проводить много времени, а также отсутствие в школе ручек и бумаги и большое количество документов, необходимых для заполнения.
«Учителей не уважают и закидывают работой, родители вынуждены зарабатывать, чтобы прокормить свою семью, дети остаются без внимания и понимания наедине с собой и ужасными группами в интернете», — добавила преподавательница.
Обращение после Михалкова также заметили и жители Белгородской области: они попросили обратить внимание на нынешнюю систему образования. На такую просьбу отреагировал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.
«По каждому факту, изложенному в открытом анонимном обращении от имени учителя, будет проведён анализ причин, приведших к обращению», — ответил чиновник.
Напомним, что ранее белгородские родители подписывали петицию против онлайн-тестов в школах, количество которых, по мнению родителей, стало «неконтролируемым».