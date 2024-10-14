Михалков зачитал на «Бесогоне» обращение белгородского учителя, проводится проверка

Она отметила, что педагоги с каждым годом всё больше отдаляются от детей, но, по её мнению, именно учителя должны стать для детей другом и наставником. Женщина осудила последние нововведения: запреты телефонов на государственном уровне, новую версию «Виртуальной школы», в которой приходится проводить много времени, а также отсутствие в школе ручек и бумаги и большое количество документов, необходимых для заполнения.