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Posted 10 октября, 13:06

Published 10 октября, 13:06

Modified 10 октября, 13:06

Updated 10 октября, 13:06

В Белгородской области снова потеплеет

Отопительный сезон в Белгородской области начинается жарко

10 октября 2024, 13:06
Фото: 1MI
В Белгородской области снова потеплеет

К концу недели в Белгородской области снова потеплеет

Сюжет
Погода
Тёплая и ветреная погода будет в пятницу, 11 октября. Это несмотря то, что в Белгороде уже постепенно начинается отопительный сезон. Температуры поднимутся до +21 °C. А вот осадков и пасмурного неба ждать не стоит.

В пятницу, 11 октября, ожидается переменная облачность и тёплая погода без осадков. Юго-восточный ветер будет умеренным: ночью от 2 до 7 м/c, днём — от 7 до 12 м/c.

Согласно прогнозу, ночью температура воздуха составит +4…+9 °C, а днём воздух прогреется до комфортных значений +16…+21 °C.

Несмотря на погоду, для октября не характерную, в Белгороде начинают отопительный сезон. В многоквартирных домах тепло подадут уже 14 октября. Бел.Ру провели опрос среди своих читателей чтобы узнать, как белгородцы относятся к включению отопления. Ответы вышли неоднозначными.

Нормализуются, то есть станут низкими, температуры как раз к середине месяца. Превышение средних значений будет около 7-8 градусов, а к ноябрю температура упадёт до +3…+4 ˚С и будут постепенно снижаться.

В Белгороде решили включить отопление. А что будет с погодой в городе?
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