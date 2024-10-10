Отопительный сезон в Белгородской области начинается жарко

К концу недели в Белгородской области снова потеплеет

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Тёплая и ветреная погода будет в пятницу, 11 октября. Это несмотря то, что в Белгороде уже постепенно начинается отопительный сезон. Температуры поднимутся до +21 °C. А вот осадков и пасмурного неба ждать не стоит.