Отопительный сезон в Белгородской области начинается жарко

Posted 10 октября, 13:06
Published 10 октября, 13:06
Modified 10 октября, 13:06
Updated 10 октября, 13:06
В пятницу, 11 октября, ожидается переменная облачность и тёплая погода без осадков. Юго-восточный ветер будет умеренным: ночью от 2 до 7 м/c, днём — от 7 до 12 м/c.
Согласно прогнозу, ночью температура воздуха составит +4…+9 °C, а днём воздух прогреется до комфортных значений +16…+21 °C.
Несмотря на погоду, для октября не характерную, в Белгороде начинают отопительный сезон. В многоквартирных домах тепло подадут уже 14 октября. Бел.Ру провели опрос среди своих читателей чтобы узнать, как белгородцы относятся к включению отопления. Ответы вышли неоднозначными.
Нормализуются, то есть станут низкими, температуры как раз к середине месяца. Превышение средних значений будет около 7-8 градусов, а к ноябрю температура упадёт до +3…+4 ˚С и будут постепенно снижаться.