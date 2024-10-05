Военкор Поддубный получит особое звание в Белгородской области

Posted 5 октября, 06:18
Published 5 октября, 06:18
Modified 5 октября, 06:20
Updated 5 октября, 06:20
Военный корреспондент Евгений Поддубный станет Почётным гражданином Белгородской области. Известный военкор — уроженец региона.
Процедура присвоения звания уже началась, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
7 августа несколько источников в Сети сообщили, что военкор якобы погиб в Курской области. Однако в ВГТРК эту информацию опровергли.
Поддубный действительно попал под атаку дрона, но выжил. В больницу он попал в тяжёлом состоянии: у пострадавшего были ожоги, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета. 13 сентября военкора выписали из больницы.
В конце сентября президент Владимир Путин присвоил Евгению Поддубному звание Героя России.