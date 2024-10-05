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Posted 5 октября, 06:18

Published 5 октября, 06:18

Modified 5 октября, 06:20

Updated 5 октября, 06:20

Евгений Поддубный станет Почётным гражданином Белгородской области

Военкор Поддубный получит особое звание в Белгородской области

5 октября 2024, 06:18
Фото: vk.com/poddubny_official
Евгений Поддубный станет Почётным гражданином Белгородской области

Евгений Поддубный станет Почётным гражданином Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Процедура присвоения звания уже началась, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее военному корреспонденту присвоили звание Героя России.

Военный корреспондент Евгений Поддубный станет Почётным гражданином Белгородской области. Известный военкор — уроженец региона.

Процедура присвоения звания уже началась, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

7 августа несколько источников в Сети сообщили, что военкор якобы погиб в Курской области. Однако в ВГТРК эту информацию опровергли.

Поддубный действительно попал под атаку дрона, но выжил. В больницу он попал в тяжёлом состоянии: у пострадавшего были ожоги, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета. 13 сентября военкора выписали из больницы.

В конце сентября президент Владимир Путин присвоил Евгению Поддубному звание Героя России.

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