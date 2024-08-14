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Евгений Поддубный

Курянин, спасший военкора Поддубного, рассказал, что ехал в Суджу вывезти родителей

14 августа 2024, 09:41
Фото: страница Евгения Поддубного в ВК
Евгений Поддубный

Родители мужчины, спасшего белгородского военкора, теперь живут под Орлом

Николай Рыльских ехал в обстреливаемую Суджу Курской области, чтобы помочь близким эвакуироваться. Его машину развернули, и мужчина наткнулся на обгоревшего человека, которым оказался известный журналист ВГТРК Евгений Поддубный. Как Николай смог воссоединиться с родителями, рассказывает «Орелtimes».

Неделю назад в Сети появилась информация о якобы гибели военкора Евгения Поддубного. Его автомобиль атаковал дрон ВСУ в Курской области. Как позже выяснилось, журналист выжил — его спас проезжавший мимо курянин Николай Рыльских.

Николай ехал из Москвы в Суджу, чтобы эвакуировать из города своих родителей, но тогда его машину развернули из-за сложной оперативной обстановки в приграничье. На обратной дороге он наткнулся на человека с сильно обгоревшим лицом — им и оказался известный военный корреспондент.

«Он был сильно обожжённый. Одежда вся прилипла. По дороге, когда ехали, я пытался его отвлекать разговорами, чтобы он не потерял сознание. Тогда он рассказал, что является корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным», — поделился курянин.

Долгое время после вышеописанных событий Николай не мог связаться с матерью и отцом. Оказалось, что один из волонтёров помог им добраться в Орловскую область, где они поселились у жены двоюродного брата в Ливнах.

Уехали Рыльские из атакованного украинскими военными города совсем без вещей, взяли только тёплую кофту и икону. В разговоре с журналистами поделились, что до сих пор вздрагивают от громких звуков. Но теперь пара постоянно на связи с сыном.

Сейчас военкор Евгений Поддубный находится на лечении в московской больнице. Врачи оценивают его как тяжёлое, но стабильное: журналист в сознании и дышит без помощи ИВЛ.

Появились обновлённые данные о состоянии раненого военкора Поддубного
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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Евгений поддубный#Родители#Спасение#Орловская область#Суджа#Ожоги#Приграничье#Военкор#Николай Рыльских
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