Курянин, спасший военкора Поддубного, рассказал, что ехал в Суджу вывезти родителей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Неделю назад в Сети появилась информация о якобы гибели военкора Евгения Поддубного. Его автомобиль атаковал дрон ВСУ в Курской области. Как позже выяснилось, журналист выжил — его спас проезжавший мимо курянин Николай Рыльских.
Николай ехал из Москвы в Суджу, чтобы эвакуировать из города своих родителей, но тогда его машину развернули из-за сложной оперативной обстановки в приграничье. На обратной дороге он наткнулся на человека с сильно обгоревшим лицом — им и оказался известный военный корреспондент.
«Он был сильно обожжённый. Одежда вся прилипла. По дороге, когда ехали, я пытался его отвлекать разговорами, чтобы он не потерял сознание. Тогда он рассказал, что является корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным», — поделился курянин.
Долгое время после вышеописанных событий Николай не мог связаться с матерью и отцом. Оказалось, что один из волонтёров помог им добраться в Орловскую область, где они поселились у жены двоюродного брата в Ливнах.
Уехали Рыльские из атакованного украинскими военными города совсем без вещей, взяли только тёплую кофту и икону. В разговоре с журналистами поделились, что до сих пор вздрагивают от громких звуков. Но теперь пара постоянно на связи с сыном.
Сейчас военкор Евгений Поддубный находится на лечении в московской больнице. Врачи оценивают его как тяжёлое, но стабильное: журналист в сознании и дышит без помощи ИВЛ.