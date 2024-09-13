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Posted 13 сентября, 07:18

Published 13 сентября, 07:18

Modified 13 сентября, 07:20

Updated 13 сентября, 07:20

Евгения Поддубного выписали из больницы

Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

13 сентября 2024, 07:18
Фото: страница Евгения Поддубного в ВК
Евгения Поддубного выписали из больницы

Евгения Поддубного выписали из больницы

Сюжет
Приграничье
Его «похоронили» некоторые личности, но Поддубный воскрес. Журналист не только выдержал серьёзные ранения после атаки дрона ВСУ в курском приграничье, но и восстановился настолько, что смог выписаться из больницы спустя месяц, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Уроженца Белгородской области — известного военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Подробностей о его состоянии нет, но можно предположить, что оно удовлетворительное.

В августе его чуть не похоронили: 7-го числа депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный якобы погиб. Эту информацию быстро подхватили и начали распространять Telegram-каналы.

Позже её опровергли в ВГТРК. Там сообщили, что Поддубный жив, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу Курской области. Оказалось, машину, на которой репортёр ехал со съёмочной командой, атаковал украинский дрон.

Поддубного с серьёзными ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета перенаправили в московскую больницу, где он проходил интенсивное лечение.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Евгений поддубный#Москва#Белгород#Дрон#Приграничье#Военкор#Выписка
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