Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

Posted 13 сентября, 07:18
Published 13 сентября, 07:18
Modified 13 сентября, 07:20
Updated 13 сентября, 07:20
Уроженца Белгородской области — известного военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Подробностей о его состоянии нет, но можно предположить, что оно удовлетворительное.
В августе его чуть не похоронили: 7-го числа депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный якобы погиб. Эту информацию быстро подхватили и начали распространять Telegram-каналы.
Позже её опровергли в ВГТРК. Там сообщили, что Поддубный жив, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу Курской области. Оказалось, машину, на которой репортёр ехал со съёмочной командой, атаковал украинский дрон.
Поддубного с серьёзными ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета перенаправили в московскую больницу, где он проходил интенсивное лечение.