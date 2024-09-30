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Posted 30 сентября, 12:36

Published 30 сентября, 12:36

Modified 30 сентября, 12:38

Updated 30 сентября, 12:38

Евгению Поддубному присвоили звание Героя России

Путин присвоил Поддубному звание Героя России

30 сентября 2024, 12:36
Фото: страница Евгения Поддубного в ВК
Евгению Поддубному присвоили звание Героя России
Это звание военкор Евгений Поддубный получил за «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», говорится в президентском указе. Ранее журналист был серьёзно ранен в Курской области после атаки дрона.

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту — уроженцу Белгородской области Евгению Поддубному. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Звание Героя России Поддубный получил за «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

7 августа несколько источников сообщили о том, что Евгений Поддубный якобы погиб в Курской области. Однако в тот же день выяснилось, что информация недостоверная: в ВГТРК завили, что их военкор жив, пострадал он после атаки дрона. В больницу журналист попал в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что Поддубного выписали из больницы 13 сентября.

Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубному
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Курская область#Евгений поддубный#Россия#Звание#Герой россии#Военкор
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