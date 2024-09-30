Путин присвоил Поддубному звание Героя России

7 августа несколько источников сообщили о том, что Евгений Поддубный якобы погиб в Курской области. Однако в тот же день выяснилось, что информация недостоверная: в ВГТРК завили, что их военкор жив, пострадал он после атаки дрона. В больницу журналист попал в тяжёлом состоянии. Сообщалось, что Поддубного выписали из больницы 13 сентября.