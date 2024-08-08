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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Московский врач сообщил последние данные о состоянии раненого Поддубного

Появились обновлённые данные о состоянии раненого военкора Поддубного

8 августа 2024, 14:23
Фото: 1MI

Московский врач сообщил последние данные о состоянии раненого Поддубного

Состояние раненного при вчерашней атаке ВСУ Евгения Поддубного остаётся тяжёлым. Подробности журналистам РБК сообщил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

Появилась обновлённая информация о состоянии военного корреспондента ВГТРК, уроженца Белгородской области Евгения Поддубного. Врачи оценивают его как тяжёлое, но стабильное. Сам журналист в данный момент находится в сознании и дышит самостоятельно, без помощи ИВЛ.

Напомним, что Поддубный пострадал при атаке дроном вечером 7 августа, когда ехал по дороге в Курской области. Сначала в Сети появилась информация о его гибели, однако спустя примерно полчаса эти данные опровергли: появилось видео, где раненого военкора вытаскивают из машины и относят в медицинское учреждение.

У журналиста обожжено 20% тела, диагностированы черепно-мозговая травма, повреждения лицевого скелета и осколочные ранения. Поддубный общается с врачами и передавал благодарности всем, кто за него переживает, через врио главы Курской области.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Евгений поддубный#Пострадавший#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Состояние здоровья#СВО#Атака ВСУ
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