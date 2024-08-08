Появились обновлённые данные о состоянии раненого военкора Поддубного

Напомним, что Поддубный пострадал при атаке дроном вечером 7 августа, когда ехал по дороге в Курской области. Сначала в Сети появилась информация о его гибели, однако спустя примерно полчаса эти данные опровергли: появилось видео, где раненого военкора вытаскивают из машины и относят в медицинское учреждение.