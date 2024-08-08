Появились обновлённые данные о состоянии раненого военкора Поддубного

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Появилась обновлённая информация о состоянии военного корреспондента ВГТРК, уроженца Белгородской области Евгения Поддубного. Врачи оценивают его как тяжёлое, но стабильное. Сам журналист в данный момент находится в сознании и дышит самостоятельно, без помощи ИВЛ.
Напомним, что Поддубный пострадал при атаке дроном вечером 7 августа, когда ехал по дороге в Курской области. Сначала в Сети появилась информация о его гибели, однако спустя примерно полчаса эти данные опровергли: появилось видео, где раненого военкора вытаскивают из машины и относят в медицинское учреждение.
У журналиста обожжено 20% тела, диагностированы черепно-мозговая травма, повреждения лицевого скелета и осколочные ранения. Поддубный общается с врачами и передавал благодарности всем, кто за него переживает, через врио главы Курской области.