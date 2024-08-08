«Принял, понял»: Поддубного привезли в тяжёлом состоянии в Москву, но он в сознании

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Военного корреспондента Евгения Поддубного доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас его определили в шоковый зал реанимации.
У журналиста обожжено 20% тела, диагностированы черепно-мозговая травма, повреждения лицевого скелета и осколочные ранения, сообщает Baza. Несмотря на серьёзность увечий, Евгений находится в сознании и общается с врачами.
Напомним, что вчера, 7 августа, депутат Михаил Делягин сообщил, что Поддубный скончался в Суджанском районе Курской области из-за атаки украинского дрона на автомобиль.
Позже информацию о гибели опровергли. Поддубного госпитализировали в Курске. Туда раненого доставили бригадой скорой помощи в крайне тяжёлом состоянии.