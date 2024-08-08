Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, который вчера, 7 августа, получил серьёзные ранения при атаке в Курской области, решено отправить на дальнейшее лечение в Москву.
В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии. У военного корреспондента «тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета», рассказал врач. Никаких прогнозов доктор пока не даёт.
Тем не менее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал на своих в соцсетях, что раненый Поддубный уже в сознании и передаёт всем привет из больницы.
«Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Всё хорошо», — процитировал слова военкора врио главы региона.
Отметим, что после вчерашней атаки в Сети появилась информация, что военный корреспондент скончался. Однако чуть позже её опровергли: мужчину в тяжёлом состоянии доставили в курское лечебное учреждение.