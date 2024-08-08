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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Евгений Поддубный

Стало известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

8 августа 2024, 06:55
Фото: личная страница Поддубного
Евгений Поддубный

Военкора Поддубного отправят на лечение в Москву

Врачи рассказали «России-24» о состоянии раненного при вчерашней атаке военкора Евгения Поддубного. Пострадавший также поблагодарил всех за переживания и поддержку через курского врио губернатора.

Журналиста ВГТРК Евгения Поддубного, который вчера, 7 августа, получил серьёзные ранения при атаке в Курской области, решено отправить на дальнейшее лечение в Москву.

В настоящее время он находится в тяжёлом состоянии. У военного корреспондента «тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета», рассказал врач. Никаких прогнозов доктор пока не даёт.

Тем не менее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал на своих в соцсетях, что раненый Поддубный уже в сознании и передаёт всем привет из больницы.

«Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Всё хорошо», — процитировал слова военкора врио главы региона.

Отметим, что после вчерашней атаки в Сети появилась информация, что военный корреспондент скончался. Однако чуть позже её опровергли: мужчину в тяжёлом состоянии доставили в курское лечебное учреждение.

ВГТРК: военкор Евгений Поддубный ранен, он находится в больнице
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Евгений поддубный#Пострадавшие#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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