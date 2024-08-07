Депутат Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного в Курской области

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
О смерти белгородского журналиста первым сообщил депутат Государственной думы Михаил Делягин. Позже информацию подтвердил НТВ со ссылкой на свой источник.
По предварительной информации, машину, на которой ехал Поддубный, в Суджанском районе Курской области атаковал FPV-дрон.
На момент публикации официального подтверждения информации о гибели военкора не было.
Последний пост в Telegram-канале Поддубного опубликован сегодня в 19:35. В нём Евгений рассказывает об обстановке в Курской области.