Депутат Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного в Курской области

Последний пост в Telegram-канале Поддубного опубликован сегодня в 19:35. В нём Евгений рассказывает об обстановке в Курской области.

На момент публикации официального подтверждения информации о гибели военкора не было.

По предварительной информации, машину, на которой ехал Поддубный, в Суджанском районе Курской области атаковал FPV-дрон.

О смерти белгородского журналиста первым сообщил депутат Государственной думы Михаил Делягин . Позже информацию подтвердил НТВ со ссылкой на свой источник.

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