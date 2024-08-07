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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

Евгений Поддубный

Депутат Михаил Делягин сообщил о гибели военкора Евгения Поддубного в Курской области

7 августа 2024, 18:35
Фото: страница Евгения Поддубного в ВК
Евгений Поддубный

Появились сообщения о гибели военкора Поддубного

О смерти Евгения Поддубного сообщают Telegram-каналы «Военкоры Русской Весны», «МИГ России» и депутат Госдумы Михаил Делягин. Информацию также подтверждает НТВ со ссылкой на свой источник. Официально смерть Поддубного не подтверждали.

О смерти белгородского журналиста первым сообщил депутат Государственной думы Михаил Делягин. Позже информацию подтвердил НТВ со ссылкой на свой источник.

По предварительной информации, машину, на которой ехал Поддубный, в Суджанском районе Курской области атаковал FPV-дрон.

На момент публикации официального подтверждения информации о гибели военкора не было.

Последний пост в Telegram-канале Поддубного опубликован сегодня в 19:35. В нём Евгений рассказывает об обстановке в Курской области.

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#Валерия Колесникова#Происшествия#Курская область#Евгений поддубный#Журналист#Белгород#Военкор#FPV-дрон
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