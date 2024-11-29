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Почётный гражданин

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2024
За мужество, героизм и особые заслуги белгородцев будут награждать быстрее
29 ноября, 11:28
Военкор Поддубный получит особое звание в Белгородской области
5 октября, 06:18
2023
Почётный гражданин Белгорода получит денежное поощрение
25 октября 2023, 12:36
В Белгороде простились с почётным гражданином города Николаем Зинченко
26 августа 2023, 10:53
В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по Анатолию Сафонову
Анатолий Иванович Сафонов руководил Белгородским абразивным заводом. Гражданская панихида состоялась 13 февраля, сообщили в пресс-службе горсовета.
13 февраля 2023, 14:51
2022
Почётными гражданами Белгорода стали Николай Зинченко и Владимир Чуев
Всего на голосование вынесли четыре кандидатуры. Звание почётного гражданина в итоге получили ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко и гендиректор «Владмивы» Владимир Чуев. Решение вынесли на сессии горсовета 19 июля.
19 июля 2022, 13:34

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