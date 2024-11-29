Почётный гражданин

Почётными гражданами Белгорода стали Николай Зинченко и Владимир Чуев

Всего на голосование вынесли четыре кандидатуры. Звание почётного гражданина в итоге получили ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко и гендиректор «Владмивы» Владимир Чуев. Решение вынесли на сессии горсовета 19 июля.