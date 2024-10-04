Погибшего при атаке ВСУ белгородского чиновника посмертно наградили медалью

Posted 4 октября, 13:52
Published 4 октября, 13:52
Modified 4 октября, 13:57
Updated 4 октября, 13:57
Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего при детонации боеприпаса заместителя главы Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко. Его отметили медалью «За отвагу», говорится в указе президента.
О гибели чиновника стало известно 2 июня. Заместитель главы администрации и секретарь Совбеза Игорь Нечипоренко вместе с коллегами получил ранения при взрыве боеприпаса во время исполнения должностных обязанностей. Чиновник скончался, а трое его коллег отделались небольшими ранениями — госпитализация им не потребовалась.
Простились с белгородцем 4 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Напомним, что в декабре 2023 года от подрыва на мине скончался глава Краснояружского района Игорь Бородаенко. Его также посмертно наградили медалью.