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Posted 4 октября, 13:52

Published 4 октября, 13:52

Modified 4 октября, 13:57

Updated 4 октября, 13:57

Игорь Нечипоренко посмертно получил медаль «За отвагу»

Погибшего при атаке ВСУ белгородского чиновника посмертно наградили медалью

4 октября 2024, 13:52
Фото: страница главы Корочанского района Николая Нестерова в ВК
Игорь Нечипоренко посмертно получил медаль «За отвагу»
Ещё одного белгородского чиновника, погибшего из-за атаки ВСУ, посмертно наградили медалью. На этот раз почтили память замглавы Корочанского района Игоря Нечипоренко. Соответствующий указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшего при детонации боеприпаса заместителя главы Корочанского района Белгородской области Игоря Нечипоренко. Его отметили медалью «За отвагу», говорится в указе президента.

О гибели чиновника стало известно 2 июня. Заместитель главы администрации и секретарь Совбеза Игорь Нечипоренко вместе с коллегами получил ранения при взрыве боеприпаса во время исполнения должностных обязанностей. Чиновник скончался, а трое его коллег отделались небольшими ранениями — госпитализация им не потребовалась.

Простились с белгородцем 4 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Напомним, что в декабре 2023 года от подрыва на мине скончался глава Краснояружского района Игорь Бородаенко. Его также посмертно наградили медалью.

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