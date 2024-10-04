Погибшего при атаке ВСУ белгородского чиновника посмертно наградили медалью

О гибели чиновника стало известно 2 июня. Заместитель главы администрации и секретарь Совбеза Игорь Нечипоренко вместе с коллегами получил ранения при взрыве боеприпаса во время исполнения должностных обязанностей. Чиновник скончался, а трое его коллег отделались небольшими ранениями — госпитализация им не потребовалась.