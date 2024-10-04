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Posted 4 октября, 07:40

Published 4 октября, 07:40

Modified 4 октября, 07:42

Updated 4 октября, 07:42

Разрушения после обстрелов выявили в Белгороде и четырёх районах

Беспилотники ВСУ долетели до Белгорода и трёх неприграничных районов

4 октября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
Разрушения после обстрелов выявили в Белгороде и четырёх районах

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 130 раз

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Новости Белгорода
Белгород и десять районов Белгородской области подверглись накануне атакам ВСУ. В столице региона есть раненый. Что известно о разрушениях, рассказали в оперштабе.

Над Белгородом система ПВО сбила один беспилотник. Из-за падения обломков ранение получил местный житель: мужчину с ушибом мягких тканей головы отвезли в областную клиническую больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Повреждения получил один коммерческий объект.

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По Белгородскому району ВСУ выпустили 43 боеприпаса и пять беспилотников. В результате атаки в Никольском пострадали шесть домов, две квартиры, три надворные постройки, одно авто и одна единица сельхозтехники.

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По Краснояружскому району ударили 39 раз, из-за чего повреждения получили один частный дом, административное здание, сельхозтехника, грузовое авто и микроавтобус. В Шебекинском округе в результате 15 ударов пострадали домовладение и надворная постройка.

ВСУ атаковали ещё семь муниципалитетов: Валуйский округ — три раза, Грайворонский округ — 20 раз, Прохоровский район — пять раз, а также Старооскольский округ, Ракитянский, Корочанский и Волоконовский районы — по одному разу. Везде обошлось без последствий.

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