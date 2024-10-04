Беспилотники ВСУ долетели до Белгорода и трёх неприграничных районов

Posted 4 октября, 07:40
Published 4 октября, 07:40
Modified 4 октября, 07:42
Updated 4 октября, 07:42
Над Белгородом система ПВО сбила один беспилотник. Из-за падения обломков ранение получил местный житель: мужчину с ушибом мягких тканей головы отвезли в областную клиническую больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Повреждения получил один коммерческий объект.
По Белгородскому району ВСУ выпустили 43 боеприпаса и пять беспилотников. В результате атаки в Никольском пострадали шесть домов, две квартиры, три надворные постройки, одно авто и одна единица сельхозтехники.
По Краснояружскому району ударили 39 раз, из-за чего повреждения получили один частный дом, административное здание, сельхозтехника, грузовое авто и микроавтобус. В Шебекинском округе в результате 15 ударов пострадали домовладение и надворная постройка.
ВСУ атаковали ещё семь муниципалитетов: Валуйский округ — три раза, Грайворонский округ — 20 раз, Прохоровский район — пять раз, а также Старооскольский округ, Ракитянский, Корочанский и Волоконовский районы — по одному разу. Везде обошлось без последствий.